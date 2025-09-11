Manifestantes de Sinaloa exigen paz afuera de Palacio Nacional

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Las manifestaciones por la paz en Sinaloa llegaron este jueves a la Ciudad de México, donde un grupo de ciudadanos protestó de manera pacífica afuera de Palacio Nacional para exigir mayor seguridad en el estado.

Con una lona que decía “Ya Basta”, madres buscadoras, integrantes del sector empresarial y miembros de la sociedad civil se reunieron frente al recinto histórico con la intención de obtener una audiencia con la presidenta de la República.

Exigen paz y seguridad en Sinaloa

Los manifestantes señalaron que la situación de inseguridad en Sinaloa es complicada y se ha prolongado durante varios meses. Por ello, hicieron un llamado directo al Gobierno Federal para atender la problemática que afecta a comunidades enteras.

El grupo aseguró que su movimiento es completamente pacífico y busca visibilizar la realidad de las familias que han perdido a seres queridos o que enfrentan violencia en la entidad.