Tras salida de Osorio Chong, eligen a Manuel Añorve como nuevo coordinador del PRI en el Senado

El senador Manuel Añorve Baños fue elegido como nuevo coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Alta, tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong.

Por unanimidad, con ocho votos de los senadores tricolores presentes en la asamblea extraordinaria, Añorve fue elegido como nuevo coordinador de la bancada.

En breve conferencia de prensa, Añorve señaló que no existe ilegalidad alguna en la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador.

“Fui electo por unanimidad de los presentes, ocho de 12, porque cuatro compañeras y compañeros se retiraron; también tuve el voto a favor del senador Carlos Aceves del Olmo, por lo tanto, puedo decirles que aunque él no voto, me ha dado el apoyo de manera muy puntual”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado.

“Presumimos lo que tenemos que seguir defendiendo, la democracia, y esto fue una mayoría, no fue una minoría; es el derecho de las mayorías a establecer una asamblea general y en la asamblea general se cumplió con todo el procedimiento que marca el reglamento y se cumplió con la legalidad, no es ilegal”. Manuel Añorve.

Manuel Añorve Baños votó por sí mismo y recibió el apoyo de Beatriz Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya, Sylvana Beltrones, Verónica Martínez García, Ángel García Yáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora Gastélum.

Añorve Baños indicó que invitará a los senadores que abandonaron la reunión, en la cual se renovó la coordinación, es decir, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Claudia Ruiz Massieu y al propio Osorio Chong a que participen activamente en el grupo parlamentario.

“No se trata de estar generando rompimientos, no se trata de denostar a nadie, quiero decirles que inclusive todavía en ese momento el senador Osorio – que no estaba en la orden del día, pero amablemente hizo un informe financiero – participó en la asamblea general y nosotros le avalamos el informe financiero y participamos en un debate enriquecedor, (tuvimos) puntos de vista obviamente distintos algunos de ellos, la mayoría coincidentes, por eso la votación a mi favor… Vamos a invitarlos a que participen y se encuentren integrados en el grupo parlamentario del PRI que me toca a mí coordinar”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado.

Añorve Baños aseguró que el propio grupo parlamentario pidió el relevo en la coordinación, al considerar que se había agotado el ciclo de Osorio Chong. El político guerrerense también negó que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, estuviera involucrado en este cambio.

“Es mentira, no estuvo Alejandro Moreno, por supuesto que no, estuvieron algunos amigos míos en la oficina; es más, compañeras y compañeros de ustedes me hicieron el favor de saludarme cuando salí de mi oficina y lo dije de manera muy amable, no estuvo, fue una señal totalmente equivocada”. Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado.

Al dejar la coordinación parlamentaria del partido tricolor en la Cámara Alta, Osorio Chong acusó la intervención de Alejandro Moreno en el proceso.

“Así que les dejé en la ilegalidad y les dije que agradecía todo este tiempo que fui coordinador, en el que siempre provoqué la cohesión, la unidad… Siempre fuimos parte fundamental del grupo de contención, conmigo no había cosas oscuras y secretos; hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Como saben, vino Alejandro Moreno a conducir su acción, cuando en la mañana dijo que no tenía nada que ver, vino él y uno de sus fieles colaboradores”. Miguel Ángel Osorio Chong, en conferencia de prensa.

Osorio Chong negó que vaya a abandonar las filas del PRI como militante y que vaya a unirse a la bancada de algún otro partido político, por lo que permanecerá como senador independiente.