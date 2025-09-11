Manuel Espino sufre derrame cerebral; está en terapia intensiva

GENERANDO AUDIO...

Manuel Espino fue intervenido. Foto: Cuartoscuro.

Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) y actual diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se encuentra en terapia intensiva después de sufrir un derrame cerebral.

Ricardo Monreal confirma estado de salud de Manuel Espino

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, confirmó el estado de salud del político duranguense.

Monreal detalló que este miércoles 10 de septiembre Manuel Espino tuvo un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser intervenido.

En terapia intensiva Manuel Espino

“Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche. Está en terapia intensiva”, dijo el político morenista.

Asimismo, señaló que desde el grupo parlamentario de Morena están solidarios con su familia y desean su pronta recuperación.

“Sí, en efecto, para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud el senador Manuel Espino; lo intervinieron ayer, en la madrugada de hoy, y deseamos su recuperación”, señaló Ricardo Monreal.