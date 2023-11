Ebrard anuncia que el próximo lunes informará “sus consideraciones, respecto al 2024”

El excanciller Marcelo Ebrard informó que será el próximo lunes, a las 10 de la mañana, cuando comparta, vía X, antes Twitter, “sus consideraciones, respecto al 2024”.

En un breve mensaje, compartido por dicha plataforma, Marcelo Ebrard, sin dar mayores detalles, explicó que anunciará cuáles serán sus tareas, “hacia adelante”.

Deseando un “muy buen fin de semana” a sus seguidores, el exsecretario de Relaciones Exteriores concluyó su texto.

Hace un par de días, el exfuncionario federal desmintió las versiones periodísticas que lo ponían internado en un hospital, al sur de la Ciudad de México.

En un mensaje en video, compartido en su cuenta de X, detalló que se encontraba de regreso en sus actividades y que estaba trabajando desde su oficina.

“Regreso a mis actividades habituales en el camino de México. Me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital, y no; como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando”.