El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, descartó que exista la posibilidad de negociar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos en caso de que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no prospere el próximo año.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, Ebrard subrayó que no hay sobre la mesa ninguna propuesta para sustituir el actual tratado trilateral.

“No veo que hayan puesto sobre la mesa el reemplazar un tratado por otro tipo de tratado; eso no existe en la mesa”, afirmó el funcionario federal.

El T-MEC, una integración “impagable”

El titular de Economía destacó que la interconexión económica entre los tres países hace inviable cualquier intento de desmantelar el acuerdo.

“Es muy difícil pensar que razonablemente alguien planteara suspender esa integración; es un costo impagable. Mi cálculo es que el tratado va a salir adelante y ahora estamos en la tarea de que tenga el mejor desenlace posible”, sostuvo.

Ebrard insistió en que el T-MEC seguirá siendo un tratado trilateral, aun cuando existan segmentos de diálogo estrictamente bilaterales con Estados Unidos, lo cual —dijo— ha ocurrido desde su origen.

“Entiendo que hay un segmento que es bilateral, siempre lo ha sido, pero el tratado seguirá siendo trilateral, hasta donde entendemos, y como está sucediendo hoy”, explicó.

Revisión con contenido bilateral

El secretario reconoció que, durante el proceso de revisión del tratado el próximo año, muchas de las negociaciones tendrán un carácter binacional, particularmente con el Gobierno estadounidense.

"Hay muchos temas bilaterales; la negociación va a tener muchos contenidos bilaterales", admitió.

Sin embargo, aclaró que no es viable sustituir el T-MEC por un acuerdo bilateral en pleno contexto electoral en Estados Unidos.