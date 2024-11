“Se tiene que cumplir la ley”: Marcelo Ebrard sobre operativo en Izazaga 89

Marcelo Ebrard sobre operativo en Izazaga 89. Foto: Cuartoscuro

Luego del operativo en el inmueble ubicado en Izazaga 89, en la Ciudad de México, en el que se aseguraron 90 mil productos ilegales, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, aseguró que se “tiene que cumplir la ley” y adelantó que es una “operación permanente”.

“En el operativo que se puso en marcha el día de ayer vamos a estar trabajando en todo el país, los siguientes operativos estarán coordinados también por el Gobierno de la ciudad de México, pero también van a participar las 32 entidades federativas. Es una operación permanente. Se tiene que cumplir la ley”

De acuerdo con el funcionario federal, el operativo busca “favorecer y proteger” a la industria nacional.

“Esto tiene que ver con favorecer, proteger a la industria mexicana y las industrias establecidas en México y al comercio que respetan la ley. No podemos exigir esfuerzos a la industria y el comercio. Cuando hay quien trae mercancías, fíjense no, ni etiquetas, o sea no cumple ninguna norma mexicana, violan todas”, destacó Marcelo Ebrard Casubón.

Van por las aduanas: adelanta Ebrard

De igual modo, Marcelo Ebrard adelantó que se va a pedir la “cancelación de patente de las aduanas” por las que ingresan estos productos.

“Van a pedir cancelación de patente de aduanas involucradas. No es nada más recoger la mercancía, sino ver cuál fue la aduana, el agente aduanal que hizo la gestión. Si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta, se acabó la fiesta”

¿Qué pasará con los artículos decomisados?

De acuerdo con Marcelo Ebrard, los artículos que se decomisaron en el operativo que duró más de 7 horas no llegarán al tianguis del bienestar y se procederá a su destrucción.

“Operativo duró más de 7 horas. Ayer en ese periodo fueron 262 mil 334 piezas introducidas ilegalmente a nuestro país, cruzaron nuestro territorio, llegaron al centro histórico, se venden sin ningún documento… No, no van al tianguis de Bienestar, tienen 15 días para presentar y acreditar la legítima lícita propiedad de estas mercancías. Vamos a proceder a la destrucción de la mercancía… la vamos a destruir porque, lo que se quiere, es dejar claramente establecido que la política que seguiremos es: si tú traes mercancía ya no la vas a poder recuperar si es mercancía ilegal, la vamos a destruir, pérdida total y no le vamos a dar otro uso”