T-MEC continuará sin cambios sustanciales, prevé Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que existe optimismo para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe sin cambios sustanciales durante su próxima revisión en enero de 2026.

“Soy optimista, razonable respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas… La estructura del Tratado como ya estamos en consulta, lo hicimos de manera coordinada los tres países, todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir en ese camino, trilateral… pues seguramente tendrá algunos cambios, pero no espero que sean sustanciales”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Tras una reunión privada con diputados en San Lázaro, Ebrard informó que las conversaciones previas a la revisión del acuerdo comercial registran un avance del 90%, especialmente en temas de aranceles.

Sin embargo, uno de los temas que aún falta por definir es el del acero y el aluminio. De acuerdo con Ebrad, por primera vez se implementaron revisiones a las plantas o molinos donde se produce acero que se exporta a Estados Unidos.

“Y eso llevó a la suspensión de más de mil molinos registrados en México. Esto es reciente. Lo hicimos de manera conjunta. Ahora estamos, hemos presentado a Estados Unidos diversas propuestas, está en ese 10% que me falta la respuesta de Estados Unidos. Ya les presentamos diferentes alternativas. Esperamos pronto tener una respuesta”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El titular de Economía destacó que México se encuentra en la mejor posición entre los socios comerciales de Estados Unidos para negociar los términos del acuerdo.

“México ha conseguido buenos resultados en eso respecto a los demás socios comerciales de Estados Unidos, claro que todavía no concluye, pero en dónde estamos, ahí es el punto exacto”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Señaló también que México está preparado para cualquier escenario que cambie con Donald Trump.