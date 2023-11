Marcelo Ebrard se queda en Morena; adelanta entendimiento político con Sheinbaum

Pese a que le fue negada la reposición de la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard aseguró que no renunciará a Morena, a la vez que aplaudió que el partido reconociera prácticas indebidas en el proceso interno.

Este lunes, en conferencia de prensa, el excanciller agradeció las invitaciones de otras fuerzas políticas, así como el reconocimiento a su trayectoria, aunque aseguró que continuará con su militancia en el partido, pues recordó que lleva más de 20 años luchando por la construcción de la Cuarta Transformación.

“Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy, no voy a cambiar mis convicciones, y no voy a cambiar de partido y no voy a dejar de luchar por lo que yo quiero”

Marcelo Ebrard / exaspirante presidencial Morena