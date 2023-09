Ya no tenemos espacio en Morena: Marcelo Ebrard tras resultados de encuesta en favor de Sheinbaum

Esta tarde Marcelo Ebrard anunciará sus próximas acciones. Foto: Cuartoscuro

Este jueves el aspirante presidencial a las elecciones 2024, Marcelo Ebrard, consideró que “en Morena no tenemos espacio” tras las irregularidades denunciadas en torno a la encuesta interna por la candidatura, a la vez que aseguró que su nombre estará en la boleta de los próximos comicios.

Esta mañana, en entrevista en Radio Fórmula, el excanciller reiteró sus críticas al proceso para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que el miércoles dieron la candidatura a Claudia Sheinbaum, pues recalcó que en ésta se hallaron diversas incidencias que viciaban las encuestas.

“Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer” Marcelo Ebrard / aspirante presidencial

Asimismo, afirmó que hoy, a la par de reunirse con su equipo para decidir el camino a seguir, el también ex jefe de Gobierno capitalino acotó que esta tarde presentarán las evidencias que tienen sobre irregularidades, entre las que destacó testimonios de personas que participaron en el supuesto operativo implementado para promocionar a Sheinbaum Pardo en Veracruz, Oaxaca, Colima y Campeche, de ellos, algunas de ellas pertenecientes a la Comisión de Encuestas de Morena.

De igual manera, reiteró que el lunes buscará reunirse con la Asamblea General morenista para volver a presentar sus pruebas y pedir la reposición del proceso, que le fue negada el miércoles, a la vez que apuntó que antes de que se iniciara el conteo y se conocieran los resultados presentó por escrito las incidencias con las que se habían encontrado, a las que hicieron caso omiso.

Sin embargo, recalcó que, aunque aparecerá en la boleta de las elecciones 2024, todavía no ha tomado una decisión respecto a si buscará la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano o si se inscribirá como independiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para lo que únicamente tendrá hoy, cuando vence el plazo para registrarse, iniciando el año electoral.

Aunque respecto a sus críticas, y al no tener ya espacio en su partido, Ebrard Casaubón aseguró que el asunto no tiene que ver directamente con que Claudia Sheinbaum haya ganado con 13 puntos de diferencia, sino con las irregularidades tras el proceso, pues aseguró que es algo que no debería permitirse, además de que aunque él hubiera ganado presentaría las mismas quejas.

En este sentido, recordó cuando en 2011 el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador lo aventajó en la encuesta partidista, dándole la candidatura, y cuando reconoció su victoria y lo apoyó en la campaña, asegurando que sabe reconocer cuando pierde, recalcando que su postura es únicamente contra las incidencias y agresiones del miércoles contra sus representantes en el World Trade Center (WTC), donde policías capitalinos les impidieron la entrada al conteo de votos.

Encuestas, ejemplo democrático

Por otra parte, el excanciller dijo respetar la opinión de López Obrador respecto a las encuestas, pues apuntó que éstas podrían deberse a los informes que le entregó el partido, y no así con la realidad que él denuncia.

Y es que este jueves durante su conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador aseguró que la encuesta interna y las cuatro espejo por parte de encuestadoras independientes con las que Morena eligió a su coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y candidata presidencial, “fue un ejemplo de ejercicio democratico, algo inédito”.

Ello, pues aseguró que en esta ocasión habría sido la ciudadanía quien eligió a quien buscará ocupar la Presidencia de la República de 2024 a 2030, y no por “dedazo” a decisión del mandatario saliente como ocurría antes, agregando que “hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente“, sobre el anuncio que dará hoy,

aunque sin referencias a las quejas de Ebrard, y adelantando que esta tarde entregará el “bastón de mando de la 4T” a Sheinbaum.