Marcha Ayotzinapa 2025 en vivo: últimas noticias de la manifestación de hoy en CDMX

Marcha Ayotzinapa 2025 en vivo: bloqueos y última hora de la manifestación de hoy en CDMX y estados
Foto: Cuartoscuro

Hoy 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que marcó a México y que aún continúa abierto. En la Ciudad de México, madres y padres de los estudiantes encabezan la marcha conmemorativa, que forma parte de la jornada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, con la exigencia de avances en las investigaciones y respuestas claras del gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que la movilización comenzará a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central, para culminar en el Zócalo capitalino.

Aquí te compartimos, en vivo, las últimas noticias de la Marcha Ayotzinapa 2025 en CDMX

Vallas en Palacio Nacional

Después de las dos de la tarde, se colocaron protecciones que buscan resguardar el inmueble ante las manifestaciones que se llevarán a cabo por los 11 años de la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

Normalistas vandalizan Campo Militar Número 1

Las protestas iniciaron el jueves 25 de septiembre cuando los normalistas utilizaron un camión para derribar la reja del Campo Militar número 1. Además, lanzaron petardos. La unidad, por los cohetones, se incendió. A lo lejos, personal castrense permaneció en resguardo sin intervenir en las acciones.

La acción duró unos 20 minutos. La unidad, presuntamente, fue secuestrada por los normalistas para usarlo contra la reja. No se reportaron personas lesionadas.

¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha de Ayotzinapa?

Ante esta movilización, las autoridades capitalinas recomiendan tomar vías alternas como avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, con el fin de evitar contratiempos al circular por el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué piden los manifestantes de “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”?

Entre las principales demandas se encuentra que el Ejército entregue los más de 800 folios relacionados con el caso, investigar la detención de 17 jóvenes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, analizar los registros de telefonía celular de los estudiantes, así como continuar con las extradiciones de exfuncionarios implicados. También se exige que se profundicen las pesquisas contra autoridades de Guerrero que habrían encubierto los hechos.

Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ¿cómo sucedió?

El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para retener autobuses de empresas de transporte para hacer posible su traslado días después a la Ciudad de México, donde acudirían a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Durante su camino, los normalistas fueron interceptados y atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como otras corporaciones de seguridad. El saldo de las agresiones fue de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes; alrededor de 40 lesionados; y 43 normalistas desaparecidos.

Ellos son los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

En un principio se informó que 57 estudiantes habían sido privados de la libertad; sin embargo, la lista disminuyó hasta quedar en 43, los cuales son los siguientes:

  1. Abel García Hernández – 20 años
  2. Abelardo Vázquez Penitén – 19 años
  3. Adán Abrajan De la Cruz – 24 años
  4. Antonio Santana Maestro – 20 años
  5. Alexander Mora Venancio – 21 años
  6. Benjamín Ascencio Bautista – 19 años
  7. Bernardo Flores Alcaraz – 21 años
  8. Carlos Iván Ramírez Villarreal – 20 años
  9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz – 19 años
  10. César Manuel González Hernández – 21 años
  11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre – 21 años
  12. Cristián Tomás Colón Garnica – 18 años
  13. Cutberto Ortiz Ramos – 22 años
  14. Dorian González Parral – 19 años
  15. Emiliano Gaspar de la Cruz – 23 años
  16. Everardo Rodríguez Bello – 21 años
  17. Felipe Arnulfo Rosas – 20 años
  18. Giovanni Galíndez Guerrero – 20 años
  19. Israel Caballero Sánchez – 21 años
  20. Israel Jacinto Lugardo – 19 años
  21. Jesús Giovanni Rodríguez – 21 años
  22. Jhosivanni Guerrero De la Cruz – 20 años
  23. Jonás Trujillo González – 20 años
  24. Jorge Álvarez Nava – 19 años
  25. Jorge Anibal Cruz Mendoza – 19 años
  26. Jorge Antonio Tizapa Leguideño – 20 años
  27. Jorge Luis González Parral – 21 años
  28. José Ángel Campos Cantor – 33 años
  29. José Ángel Navarrete González – 18 años
  30. José Eduardo Bartolo Tlatempa – 17 años
  31. José Luis Luna Torres – 20 años
  32. Julio César López Patoltzin – 25 años
  33. Leonel Castro Abarca – 19 años
  34. Luis Ángel Abarca – 18 años
  35. Luis Ángel Francisco Arzola – 20 años
  36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas – 19 años
  37. Marcial Pablo Baranda – 20 años
  38. Marco Antonio Gómez Molina – 21 años
  39. Martin Sánchez García – 20 años
  40. Mauricio Ortega Valerio – 18 años
  41. Miguel Ángel Hernández Martínez – 27 años
  42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías – 23 años
  43. Saúl Bruno García – 18 años

