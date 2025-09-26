Marcha Ayotzinapa 2025 en vivo: bloqueos y última hora de la manifestación de hoy en CDMX y estados

Foto: Cuartoscuro

Hoy 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que marcó a México y que aún continúa abierto. En la Ciudad de México, madres y padres de los estudiantes encabezan la marcha conmemorativa, que forma parte de la jornada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, con la exigencia de avances en las investigaciones y respuestas claras del gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que la movilización comenzará a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central, para culminar en el Zócalo capitalino.

Aquí te compartimos, en vivo, las últimas noticias de la Marcha Ayotzinapa 2025 en CDMX

Vallas en Palacio Nacional Después de las dos de la tarde, se colocaron protecciones que buscan resguardar el inmueble ante las manifestaciones que se llevarán a cabo por los 11 años de la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Normalistas vandalizan Campo Militar Número 1 Las protestas iniciaron el jueves 25 de septiembre cuando los normalistas utilizaron un camión para derribar la reja del Campo Militar número 1. Además, lanzaron petardos. La unidad, por los cohetones, se incendió. A lo lejos, personal castrense permaneció en resguardo sin intervenir en las acciones. La acción duró unos 20 minutos. La unidad, presuntamente, fue secuestrada por los normalistas para usarlo contra la reja. No se reportaron personas lesionadas.

¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha de Ayotzinapa?

Ante esta movilización, las autoridades capitalinas recomiendan tomar vías alternas como avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, con el fin de evitar contratiempos al circular por el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué piden los manifestantes de “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”?

Entre las principales demandas se encuentra que el Ejército entregue los más de 800 folios relacionados con el caso, investigar la detención de 17 jóvenes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, analizar los registros de telefonía celular de los estudiantes, así como continuar con las extradiciones de exfuncionarios implicados. También se exige que se profundicen las pesquisas contra autoridades de Guerrero que habrían encubierto los hechos.

Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: ¿cómo sucedió?

El 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para retener autobuses de empresas de transporte para hacer posible su traslado días después a la Ciudad de México, donde acudirían a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Durante su camino, los normalistas fueron interceptados y atacados por elementos de la Policía Municipal de Iguala, así como otras corporaciones de seguridad. El saldo de las agresiones fue de seis personas muertas, tres de ellas estudiantes; alrededor de 40 lesionados; y 43 normalistas desaparecidos.

Ellos son los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos

En un principio se informó que 57 estudiantes habían sido privados de la libertad; sin embargo, la lista disminuyó hasta quedar en 43, los cuales son los siguientes:

Abel García Hernández – 20 años Abelardo Vázquez Penitén – 19 años Adán Abrajan De la Cruz – 24 años Antonio Santana Maestro – 20 años Alexander Mora Venancio – 21 años Benjamín Ascencio Bautista – 19 años Bernardo Flores Alcaraz – 21 años Carlos Iván Ramírez Villarreal – 20 años Carlos Lorenzo Hernández Muñoz – 19 años César Manuel González Hernández – 21 años Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre – 21 años Cristián Tomás Colón Garnica – 18 años Cutberto Ortiz Ramos – 22 años Dorian González Parral – 19 años Emiliano Gaspar de la Cruz – 23 años Everardo Rodríguez Bello – 21 años Felipe Arnulfo Rosas – 20 años Giovanni Galíndez Guerrero – 20 años Israel Caballero Sánchez – 21 años Israel Jacinto Lugardo – 19 años Jesús Giovanni Rodríguez – 21 años Jhosivanni Guerrero De la Cruz – 20 años Jonás Trujillo González – 20 años Jorge Álvarez Nava – 19 años Jorge Anibal Cruz Mendoza – 19 años Jorge Antonio Tizapa Leguideño – 20 años Jorge Luis González Parral – 21 años José Ángel Campos Cantor – 33 años José Ángel Navarrete González – 18 años José Eduardo Bartolo Tlatempa – 17 años José Luis Luna Torres – 20 años Julio César López Patoltzin – 25 años Leonel Castro Abarca – 19 años Luis Ángel Abarca – 18 años Luis Ángel Francisco Arzola – 20 años Magdaleno Rubén Lauro Villegas – 19 años Marcial Pablo Baranda – 20 años Marco Antonio Gómez Molina – 21 años Martin Sánchez García – 20 años Mauricio Ortega Valerio – 18 años Miguel Ángel Hernández Martínez – 27 años Miguel Ángel Mendoza Zacarías – 23 años Saúl Bruno García – 18 años

