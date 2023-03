Marcha del 8M: 10 frases contra la violencia a las mujeres

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2023, este martes 8 de marzo se esperan diversas manifestaciones de colectivos feministas para repudiar la violencia contra las mujeres. Si todavía no tienes una frase para tus pancartas y carteles, acá te damos 10 frases que puedes usar, con el fin de generar conciencia sobre la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

Cuando los hombres se preocupan más porque un monumento no sufra daños, antes que la integridad de las mujeres cuando son violadas o asesinadas y ahora con lo ocurrido en el estadio Corregidora en un partido de futbol, donde la violencia cometida por hombres se desató como nunca, esta frase bien puedes usar.

El acoso a las mujeres en la calle, el trabajo y a veces hasta en la familia es una constante. Incluso, en casos extremos, se saben casos de conocidas o amigas en las que aparecen sin vida, ante la indolencia del sexo masculino. No es una celebración, es un reclamo este 8 de marzo.

2. “Este 8 de marzo no nos felicites, con que no nos insultes, no nos acoses, violes o mates nos basta”.