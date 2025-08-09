Marcha nacional contra desabasto de medicinas en vivo: últimas noticias de manifestaciones en CDMX, GDL y MTY

Marcha convocada en distintas ciudades del país. Foto: Nariz Roja.

La organización Nariz Roja AC convocó a la marcha nacional “Queremos Medicina”, que se realizará el 9 y 10 de agosto en distintas ciudades del país, para exigir a las autoridades federales y estatales el abasto inmediato de fármacos oncológicos y antibióticos.

Ciudades y fechas de la marcha nacional contra el desabasto de medicinas

La marcha “Queremos Medicina” se llevará a cabo en diferentes ciudades en dos fechas:

Sábado 9 de agosto: Guadalajara, Oaxaca, Salamanca y Villahermosa

Guadalajara, Oaxaca, Salamanca y Villahermosa Domingo 10 de agosto: Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco (Jalisco), Uruapan, Cancún y Ciudad de México

En la capital del país, la movilización iniciará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo. Los organizadores llamaron a los asistentes a vestir ropa blanca y llevar un peluche como símbolo de solidaridad con los pacientes.

