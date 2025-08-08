GENERANDO AUDIO...

Desde hace más de siete años, pacientes con cáncer en México enfrentan la falta de medicamentos esenciales para sus tratamientos. Ante esta situación, la organización Nariz Roja AC convocó a la marcha nacional “Queremos Medicina”, que se realizará el 9 y 10 de agosto en distintas ciudades del país, para exigir a las autoridades federales y estatales el abasto inmediato de fármacos oncológicos y antibióticos.

Ciudades y fechas de la marcha

La marcha “Queremos Medicina” se llevará a cabo en diferentes ciudades en dos fechas:

Sábado 9 de agosto: Guadalajara, Oaxaca, Salamanca y Villahermosa

Guadalajara, Oaxaca, Salamanca y Villahermosa Domingo 10 de agosto: Toluca, León, Aguascalientes, Atotonilco (Jalisco), Uruapan, Cancún y Ciudad de México

En la capital del país, la movilización iniciará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo. Se invita a los asistentes a vestir ropa blanca y llevar un peluche como símbolo de solidaridad con los pacientes.

Escasez de medicamentos oncológicos y antibióticos

En entrevista con Pablo Valdés, Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja AC, destacó que el desabasto afecta tanto a niños como a adultos.

En menores, se identifican ocho quimioterapias faltantes a nivel nacional

faltantes a nivel nacional En adultos, más de 20 claves oncológicas no están disponibles en hospitales

no están disponibles en hospitales También hay escasez de antibióticos, situación inédita en administraciones anteriores

Barbosa advirtió que interrumpir un tratamiento oncológico incluso por una semana reduce significativamente las posibilidades de éxito. “Hay niños que llevan tres meses sin tratamiento, lo que pone en riesgo su vida”, señaló.

Causas del desabasto, según Nariz Roja

El presidente de Nariz Roja explicó que el problema se origina en varios factores:

Deficiencias administrativas en Birmex, la empresa estatal encargada de compras y distribución Deuda de más de 28 mil millones de pesos a farmacéuticas por parte de sistemas como el extinto Seguro Popular, el Insabi y el IMSS-Bienestar Falta de voluntad política para garantizar el abasto

Asimismo, Barbosa criticó que no exista un censo nacional de pacientes con cáncer, lo que dificulta planificar compras efectivas.

Un llamado a la sociedad civil

Nariz Roja AC hizo un llamado a que la manifestación sea pacífica y familiar, con la participación de pacientes, personal médico y ciudadanos.

Las ciudades sin marcha podrán sumarse colocando en automóviles la leyenda “Queremos Medicina” durante los días de la movilización.

