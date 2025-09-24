GENERANDO AUDIO...

Marcha por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este miércoles 24 de septiembre de 2025 se esperan diversas marchas, concentraciones y actividades en varias alcaldías de la capital. Entre los eventos destacan la marcha de estudiantes de la UNAM por seguridad en planteles, manifestaciones por los 11 años del caso Ayotzinapa, protestas de ex trabajadores de Ruta 100 y actividades de colectivos cannábicos.

Alcaldía Coyoacán

Marcha de estudiantes por la paz de la UNAM

• Hora: 13:00

• Del CCH Sur al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria.

• Demanda: seguridad estudiantil tras el asesinato de un alumno en CCH Sur.

• Aforo estimado: 300 personas.

• Hora: 12:00

• Facultad de Economía de la UNAM.

• Participan madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

• Aforo estimado: 70 personas.

• Hora: 12:00

• Discusión sobre acciones por los 11 años de Ayotzinapa y 57 años del 2 de octubre.

• Aforo estimado: 60 personas.

• Hora: 12:00

• CCH Sur.

• Exigen mayor seguridad en planteles de la UNAM.

• Aforo estimado: 200 personas.

Alcaldía Cuauhtémoc

Ex trabajadores de Ruta 100

• Hora: 10:00

• Secretaría de Gobierno.

• Demanda: pago de finiquitos y dividendos del fideicomiso F/100.

• Aforo: 150 personas.

• Hora: 11:00

• Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Demanda: extradición de exfuncionario ligado a la “verdad histórica”.

• Aforo: 300 personas.

• Hora: 10:00, 12:00 y 13:00

• Congreso CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad y Jardín Luis Pasteur.

• Exigen espacios regulados para consumo de cannabis.

• Aforo: 100 personas.

• Hora: 12:00

• Juzgados Familiares.

• Jornada de afiliación ciudadana como nueva fuerza política.

• Aforo: 70 personas.

• Durante el día.

• Alameda Central.

• Volanteo sobre cuidado ambiental y derechos animales.

• Aforo: 5 personas.

Alcaldía Tlalpan

40 días por la vida México

• Hora: 08:00

• Vigilia frente a clínicas Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.

• Demanda: oración contra el aborto.

• Aforo: 40 personas.

• Hora: 17:00

• Alcaldía Tlalpan.

• Espacio de diálogo y construcción de redes de apoyo.

• Aforo: 80 personas.

• Hora: 14:00

• Escuela Nacional de Antropología e Historia.

• Conversatorio sobre el caso Ayotzinapa y fabricación de mantas.

• Aforo: 50 personas.

• Hora: 12:00

• Universidad Pedagógica Nacional.

• Exhibición del documental “Ayotzinapa, fue el Estado”.

• Aforo: 40 personas.

Alcaldía Iztapalapa

Colectivo Laboratorio 4:20

• Hora: 10:00

• Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez.

• Jornada por despenalización total del cannabis con charlas y talleres.

• Aforo: 40 personas.

Alcaldía Iztacalco

Estudiantes de la ENP 2 Erasmo Castellanos

• Hora: 12:00

• Mitin “¡Que no te sea indiferente!” en memoria de los 43 normalistas.

• Aforo: 60 personas.

