Marco Rubio en México EN VIVO: agenda, reuniones y últimas noticias

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó el martes a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y firmar un acuerdo de seguridad. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador estadounidense Ronald Johnson. A continuación, en Uno TV te traemos el minuto a minuto en vivo con todos los detalles de este encuentro que inicia a las 10:30 horas.

El funcionario sostendrá este miércoles reuniones con la presidenta Sheinbaum; luego, Rubio conversará con Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ofrecerá una conferencia de prensa conjunta. Esta es su primera visita oficial a México como secretario de Estado, antes de continuar con una gira en Ecuador.

La presidenta Sheinbaum señaló que, pese a las dificultades, la relación con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump se mantiene en buenos términos y con respeto a la soberanía.

Las conversaciones se centran en un nuevo acuerdo de seguridad que contempla intercambio de inteligencia y cooperación entre fuerzas, sin permitir operaciones unilaterales del ejército estadounidense en territorio nacional. En paralelo, el presidente Trump ha advertido que podría imponer un arancel del 30 % a productos mexicanos y ha exigido reforzar acciones contra cárteles y migración.

Marco Rubio en México: reuniones y últimas noticias