El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México el próximo 3 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aclaró que no habrá firma de un acuerdo formal, sino el cierre de un “mecanismo de entendimiento” en materia de seguridad.

Sheinbaum explicó que este entendimiento bilateral incluye cooperación en seguridad, intercambio de información e investigaciones conjuntas. Sin embargo, subrayó que Estados Unidos buscaba mayor intervención en México, lo cual no fue aceptado por su gobierno, al considerar que comprometería la soberanía nacional.

La mandataria precisó que durante meses se negociaron los términos de este mecanismo de entendimiento, y aunque no se trata de un documento novedoso, sí dará continuidad al trabajo conjunto en temas como el tráfico de armas y la detección de precursores de fentanilo.

En Palacio Nacional se había mencionado que un acuerdo de seguridad estaba listo, pero Sheinbaum aclaró que el término “entendimiento” se utiliza porque algunos convenios requieren aprobación formal y protocolos específicos para su firma.

La presidenta comparó este nuevo esquema con el Entendimiento Bicentenario acordado en 2021, señalando que ambos son instrumentos de alto nivel para atender la seguridad binacional. La diferencia principal será la inclusión de mecanismos más detallados para investigaciones conjuntas.

Además, insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse bajo el respeto mutuo, descartando cualquier acción que implique presencia extranjera directa en territorio mexicano.

La visita de Marco Rubio marcará su primera gira oficial a México como secretario de Estado. Sheinbaum afirmó que el encuentro servirá para formalizar el entendimiento alcanzado, aunque reiteró que no habrá ceremonia de firma.

Con este acercamiento, ambos gobiernos buscan reforzar la cooperación contra el crimen organizado, pero bajo límites claros: México no permitirá acuerdos que violen su soberanía.