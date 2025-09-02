Marco Rubio llega hoy al AIFA; mañana se reúne con Sheinbaum por acuerdo de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este martes 2 de septiembre a las 14:00 h, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará a México. El funcionario será recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México.

La cancillería extendió una invitación a reporteros gráficos para cubrir la llegada, programada en la puerta 1 del Edificio Terminal de Pasajeros del aeropuerto.

Reunión de Marco Rubio y Sheinbaum será el miércoles

Aunque Rubio llega hoy, será hasta mañana miércoles cuando sostenga un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión, ambos gobiernos discutirán un nuevo marco de colaboración en seguridad.

De acuerdo con Sheinbaum, se prevé la firma de un acuerdo bilateral contra el narcotráfico y el tráfico de armas, con un enfoque de cooperación recíproca. “Se hará como iguales, con intercambio de información de ambos lados”, aseguró la mandataria.

Contexto de la visita

El encuentro ocurre en medio de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México intensifique su lucha contra los cárteles del narcotráfico, a los que su gobierno ha clasificado como organizaciones terroristas.

La visita de Rubio busca reforzar la coordinación bilateral en seguridad y estrechar la cooperación entre México y Estados Unidos en temas estratégicos de la relación bilateral.