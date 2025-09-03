¿Marco Rubio viene a ejercer presión diplomática?

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo un encuentro en México con el canciller Juan Ramón de la Fuente, teniendo como testigo a la presidenta del país. Según especialistas en seguridad nacional, el encuentro ocurre en un momento clave para definir la postura mexicana frente a gobiernos como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De acuerdo con el analista Javier Oliva, esta visita no es casualidad. El republicano busca medir la cercanía del gobierno mexicano con regímenes cuestionados en América Latina y, al mismo tiempo, ejercer presión diplomática.

Oliva señaló que la agenda de Rubio incluye también un paso por Ecuador, país con el que México mantiene relaciones rotas tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. El especialista advirtió que la situación es aún más delicada porque Guayaquil es considerado el principal puerto de salida de cocaína hacia Estados Unidos y escenario de violentos motines ligados a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Otro tema que eleva la tensión es que, por primera vez, el Departamento de Estado de EE.UU. usó el término narcoterrorismo para referirse a las organizaciones criminales mexicanas. A esto se suman declaraciones recientes de políticos republicanos como Ted Cruz y Donald Trump, quienes han acusado sin pruebas al gobierno mexicano de estar controlado por los cárteles.

Un escenario regional en reacomodo político

Oliva afirmó que Rubio también busca influir en el rumbo de la diplomacia mexicana, sobre todo en relación con acuerdos de cooperación médica con Cuba y la postura hacia gobiernos de izquierda en la región. Recordó que países como Argentina, con Javier Milei, y Chile, con Gabriel Boric, muestran cómo América Latina atraviesa un movimiento pendular en sus proyectos políticos.

El especialista subrayó que la visita de Rubio podría marcar un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, aunque ve poco probable que se firme un acuerdo formal de seguridad entre ambos países.