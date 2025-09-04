Visita de Marco Rubio es un parteaguas en la relación México-Estados Unidos: Aribel Contreras

GENERANDO AUDIO...

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, marca un punto de inflexión en la relación bilateral, con foco en seguridad, migración y comercio, consideró la analista Aribel Contreras, en entrevista en el noticiero A las nueve en Uno.

“Esta visita se convierte en un parteaguas en la relación México-Estados Unidos ante esta era de Trump 2.0”, Aribel Contreras.

Contreras afirmó que, aunque no se firmó ningún acuerdo, se creó una comisión de alto nivel para atender temas de seguridad nacional, migración y crimen organizado, elementos que se cruzan con la inminente revisión del T-MEC.

“Aunque no se ha firmado este acuerdo que tanto se esperaba, lo importante es que el diálogo está, las puertas están abiertas, la mecha, sin duda, está encendida, porque obvio se tocaron temas muy álgidos, pero esperaría yo ver entonces un motor que sea el instrumento que esté regulando todo lo relacionado con la seguridad entre ambas naciones”, Aribel Contreras

De acuerdo con la analista, Estados Unidos está ampliando la definición de seguridad nacional para incluir materias primas, minerales críticos y comercio bilateral, lo que vuelve central la discusión de aranceles y prácticas comerciales.

“Para Estados Unidos México funge un ruedo preponderante para la seguridad de sus fronteras, para temas que tienen que ver con sectores estratégicos en el ámbito económico, entonces por eso es que también ayer se tenía que abordar sí o sí los temas del comercio bilateral”, Aribel Contreras

[TE PUEDE INTERESAR: Frases y declaraciones de Marco Rubio y De la Fuente en visita a México]

China, la tensión latente

Uno de los puntos más sensibles, consideró la analista, es la creciente relación económica entre México y China. Contreras subrayó que Washington observa con recelo este acercamiento.

“Estados Unidos considera y ve muy mal la relación que China ha venido construyendo por México. Se les hace terrible que sea nuestro segundo socio comercial por este profundo acercamiento de que de cada 100 dólares que compramos al extranjero, 20 son dólares que nosotros destinamos para comprar productos chinos”, Aribel Contreras

Finalmente, destacó que México debe “endurecer con aranceles al sector automotriz, plásticos, calzado, textiles, a productos chinos”