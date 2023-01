María Elena Ríos llevó su exigencia de justicia al Palacio Legislativo de San Lázaro, flanqueada por diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), la víctima de un ataque con ácido demandó la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y del juez, Teódulo Pacheco, luego del fallo que permitió a su agresor obtener el beneficio de prisión domiciliaria.

“Exijo nuevamente la renuncia de Eduardo Pinacho Sánchez , que no se les olvide . Téodulo Pachecho Pacheco, que no se les olvide. Exigimos la renuncia de estas dos personas “.

Las diputadas recriminaron la determinación del juez a favor del exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, quien pagó a dos personas para atacar a la joven en 2019.

La diputada Elizabeth Pérez recalcó la impunidad ante la violencia contra mujeres.

La saxofonista pidió el apoyo de las legisladoras, afirmó que teme por su integridad y la de su familia.

“Quiero pedirles que no me dejen sola. Porque este proceso todavía es largo . Cualquier cosa que le pase a mi familia, incluyendo a mis menores de edad, a mis abogadas y a la Ministerio Público, hago responsable directo a Juan Antonio Vera Carrizal, y a las personas que lo están protegiendo “.

Las diputadas apoyaron la iniciativa del PRI para que un ataque con ácido sea tipificado como ‘tentativa de feminicidio’ en el Código Penal Federal y castigado con hasta 40 años de prisión.

“Todos los que han sido cómplices de que no se haga justicia, les aseguramos que no van a tener paz, no les vamos a dar paz hasta que no le hagan justicia a María Elena Ríos y a todas las mujeres de este país”.

Jaqueline Hinojosa, diputada del PRI