A cinco días de haber desaparecido María Fernanda Sánchez Castañeda, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, señaló que no se descarta un caso de desaparición forzada de la estudiante de posgrado de 24 años, vista por última vez cuando salió de su departamento en Berlín.

En entrevista para medios, el embajador Quiroga señaló que se activaron los protocolos de protección consular y se ha emitido una ficha de búsqueda, pero, hasta este jueves 27 de julio, no se tiene más información de la joven mexicana.

“Para no especular, no entorpecer, se mantienen abiertas varios escenarios; como víctima, desaparición forzada, o como no víctima, desaparición no forzada”.

Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania.