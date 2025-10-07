Marina activa Plan de Prevención por huracán Priscilla

GENERANDO AUDIO...

Refuerzan coordinación ante el huracán Priscilla

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase de prevención ante los efectos del huracán Priscilla, en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con el fin de auxiliar a la población civil y proteger la vida humana.

El operativo incluye a la Cuarta, Sexta y Octava Regiones Navales, que mantienen desplegados 7,591 elementos, además de tres Brigadas de Reacción a Emergencias con 300 integrantes, 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados. También se instalaron siete cocinas móviles y 19 plantas potabilizadoras de agua para atender a las comunidades que puedan resultar afectadas.

De manera preventiva, dos Brigadas de Reacción a Emergencias del Cuartel General del Alto Mando en Ciudad de México, integradas por 200 elementos, permanecen en alerta para ser desplegadas si las condiciones lo requieren.

Además, la Marina estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, donde se coordinan autoridades federales, estatales y municipales para vigilar zonas de riesgo y emitir alertas tempranas a la población de colonias como Santiago Centro, Tucanes, Francisco Villa y Arboledas.

Protección Civil y Marina evalúan zonas de riesgo

En coordinación con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, se realizan recorridos de vigilancia y mantenimiento del orden en Manzanillo, Puerto Vallarta y Los Cabos, además del resguardo de embarcaciones junto con la Capitanía de Puerto.

La Secretaría de Marina recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales, especialmente ante lluvias ligeras y oleaje moderado que ya se registran en varios puntos del Pacífico.

Para consultar el pronóstico actualizado, la dependencia habilitó el portal meteorologia.semar.gob.mx