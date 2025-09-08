GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes la detención de 14 personas vinculadas al huachicol fiscal, entre ellas empresarios y marinos en activo y en retiro, como resultado de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que el esquema comenzó a ser investigado hace dos años tras una denuncia del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina. El caso se originó en el puerto de Tampico, donde un buque reportó transportar insumos temporales, pero en realidad llevaba diésel.

Fraude millonario con permisos temporales

Sheinbaum detalló que el fraude consistía en importar combustibles con permisos temporales, que no pagan impuestos porque se destinan, en teoría, a ser procesados y reexportados. Sin embargo, el diésel se vendía en territorio nacional a gasolineras y flotillas, lo que generaba ganancias millonarias ilegales.

“Entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden… dado que no pagan impuestos tienen ganancias muy altas”, explicó.

Para frenar este esquema, el Gobierno decidió prohibir el ingreso temporal de esas sustancias y combustibles mientras avanzaban las indagatorias.

Operativo de Marina, FGR y Seguridad

La presidenta subrayó que el proceso no fue inmediato, ya que se requería integrar pruebas sólidas para judicializar el caso. En la investigación participaron la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, que tenía a su cargo la aduana de Tampico.

“Lo importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra un entramado de corrupción y delitos ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos los involucrados”, afirmó.

Niega encubrimiento

Al ser cuestionada sobre la presunta relación de dos sobrinos del exsecretario de Marina con el caso, Sheinbaum negó cualquier encubrimiento y reiteró que la denuncia fue presentada por el propio almirante Ojeda.

“Lleva tiempo hacer estas investigaciones… aunque sea evidente el delito, se necesitan pruebas”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta indicó que las indagatorias siguen abiertas, no sólo en este caso, sino también en otros recientes, como el de ferrotanques con diésel proveniente de Estados Unidos, también ligado al huachicol fiscal.