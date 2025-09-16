GENERANDO AUDIO...

El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), advirtió que actos de corrupción no serán tolerados en la institución luego los señalamientos contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y otros marinos más por huachicol fiscal.

Durante su discurso en el marco del Desfile del 16 de septiembre, el titular de la Semar informó que fue la propia institución la que dio parte a las autoridades correspondientes de la red de huachicol fiscal que involucraba a algunos de sus miembros.

“Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo… Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”.

De acuerdo con el secretario de Marina, el “mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”. Además, advirtió que los actos ilícitos no serán tolerados en la institución sin importar a quién involucre.

“Pase lo que pase, duela, lo que duela, se trate de quien se trate… Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo… Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define, la verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”

El Almirante reiteró su compromiso con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, al destacar que no habrá tolerancia hacia actos de corrupción o impunidad dentro de la institución.

“No hay marcha atrás. De mano de nuestro pueblo hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y los valores que nos definen, con honor, deber, lealtad y patriotismo”

Finalmente, destacó que la “Marina de México es más fuerte”.