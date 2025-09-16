Mark Carney, primer ministro de Canadá, viajará a México para reforzar la relación bilateral

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que visitará Ciudad de México del 18 al 19 de septiembre de 2025 para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo del viaje es fortalecer los lazos en comercio, seguridad, energía, infraestructura e inversión, impulsando la prosperidad en América del Norte.

La visita se enmarca en la estrategia del nuevo Gobierno de Canadá para diversificar y consolidar alianzas con socios estratégicos. Carney destacó que esta reunión busca reforzar cadenas de suministro resilientes, generar empleos bien remunerados y abrir nuevos mercados tanto para Canadá como para México.

Carney y Sheinbaum buscan ampliar cooperación en comercio y seguridad

Durante su agenda, el primer ministro y la presidenta mexicana darán continuidad al diálogo iniciado en la cumbre del G7 en Kananaskis y a la visita reciente de los ministros canadienses Anand y Champagne a México en agosto. El encuentro bilateral subraya la intención de ambos gobiernos de elevar la relación a un nuevo nivel, con enfoque en áreas clave como seguridad energética y comercio.

Carney señaló que Canadá y México comparten más de tres décadas de libre comercio y que, frente a un contexto internacional cambiante, es prioritario fortalecer las alianzas bilaterales.

Antecedentes de la relación Canadá-México

En 2024, ambos países celebraron 80 años de relaciones diplomáticas. El comercio bilateral alcanzó casi 56 mil millones de dólares en mercancías, con México como el tercer socio comercial de Canadá y Canadá como el quinto de México.

Además, las dos naciones serán coanfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos, en lo que se prevé como el torneo más grande de la historia de la FIFA.

Un paso más en la cooperación regional

El Gobierno canadiense remarcó que esta visita no solo busca fortalecer la relación bilateral, sino también beneficiar a trabajadores y empresas en toda América del Norte. Carney aseguró que la prioridad es avanzar hacia mayor prosperidad y seguridad conjunta.