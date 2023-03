Más de 5 mil trabajadores y funcionar podrían perder su empleo: Jaime Riveral

El consejero electoral Jaime Rivera analiza para UnoTV las repercusiones que tendrá el Plan B de Reforma Electoral ya vigente. A nivel nacional advierte que más de 2 mil 571 funcionarios del Servicio Profesional Electoral del INE, perderían su trabajo como consecuencia de la reducción de cinco a una vocalía en las 300 juntas distritales del país.

La reforma desaparece las Juntas Distritales y en su lugar se crea una oficina auxiliar con un sólo encargado para coordinar la capacitación, organización electoral y las funciones secretariales, lo cual pone en riesgo la actualización del padrón y la expedición de credenciales para la ciudadanía.

De acuerdo con Rivera Velázquez hay otra disposición en la ley que dificultará la expedición de credenciales electorales en todo el territorio.

Advierte que al transgredir la estructura de capacitación electoral también se pone en peligro la integración de las casillas electorales durante la jornada electoral.

El consejero electoral alerta que al sumar los cambios que establece el Plan B, el resultado es una afectación a todo el sistema y a los derechos políticos de los mexicanos.

Afectando a ellos, se afectan los derechos políticos de millones de mexicanos, que tal vez no puedan obtener su credencial con la eficiencia y la garantía y la seguridad como la han recibido y tal vez no puedan ejercer su derecho al voto en las mismas condiciones y tal vez no puedan asegurarse la autenticidad de los resultados de la votación.

Jaime Rivera Velázquez

Consejero Electoral del INE