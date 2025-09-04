GENERANDO AUDIO...

Foto: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El Gobierno de México informó que, en el primer semestre de 2025, se recibieron más de 62 mil llamadas al 079, el número único de atención ciudadana creado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). El servicio funciona las 24 horas, los 365 días del año.

El 079 concentra en un solo número los procesos de atención que antes estaban dispersos en distintas líneas de la Administración Pública Federal. Con esto, se busca optimizar recursos y dar un servicio más ágil a la población.

En este centro de contacto se atienden consultas sobre programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar, Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina. También brinda información sobre trámites de pasaporte, apoyo consular, Registro Civil, empleo y asistencia laboral.

Nuevos servicios en el 079

Recientemente, el 079 integró la Línea de Información de Vacunas, que orienta sobre horarios y sedes para la aplicación de dosis contra el sarampión.

Otra ventaja es que permite evitar traslados innecesarios, pues los agentes informan si un trámite está disponible en línea y ayudan a completarlo. En caso de que sea presencial, se brindan detalles sobre horarios, ubicación y requisitos.

El servicio cuenta con profesionistas en derecho, medicina y salud mental, quienes atienden casos de violencia contra mujeres, adicciones, problemas legales en el trabajo y apoyo a connacionales repatriados.

Con una sola llamada al 079, desde teléfono fijo o celular, el Gobierno de México busca garantizar un servicio integral, accesible y seguro para toda la población.

