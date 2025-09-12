GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el presupuesto educativo para 2026 crecerá 7.2%, con lo que alcanzará más de 1.1 billones de pesos. Este aumento permitirá ampliar el número de beneficiarios de programas como La Escuela es Nuestra, Becas para el Bienestar y la nueva Beca Universal Rita Cetina.

Con más de 50 mil millones de pesos adicionales, el Gobierno federal busca fortalecer el programa de Becas para el Bienestar, que ya respalda a millones de estudiantes en todo el país.

Delgado Carrillo destacó que la nueva Beca Rita Cetina se extenderá a alumnas y alumnos de primaria, quienes se sumarán a los más de 5.6 millones de beneficiarios en secundaria y a la cobertura que ya brinda la Beca Universal Benito Juárez en nivel medio superior.

Así van las becas del Bienestar en 2025

De acuerdo con los datos oficiales publicados, hasta abril de 2025:

Becas para Educación Básica Benito Juárez: 6 millones 419 mil 49 beneficiarios

6 millones 419 mil 49 beneficiarios Beca Universal Media Superior Benito Juárez: 2 millones 819 mil 341 beneficiarios

2 millones 819 mil 341 beneficiarios Jóvenes Escribiendo el Futuro: 227 mil 942 beneficiarios

Los números crecerán este ciclo escolar, ya que el primero de septiembre iniciaron clases más de 23.4 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Inicia registro para la Beca Rita Cetina

Aún no hay datos exactos de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, ya que arrancará el próximo 15 de septiembre de 2025 el registro para alumnos de secundarias públicas, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades educativas desde las primeras etapas.

“Este esfuerzo refleja el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la educación y el bienestar de la niñez y juventud de México”, aseguró Delgado Carrillo.

