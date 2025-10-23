GENERANDO AUDIO...

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, que inició el 1 de octubre, mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, afectando a miles de usuarios que acuden a empeñar objetos para obtener préstamos inmediatos.

En entrevista en “A las Nueve en Uno” con Juan Rivas y Pablo Valdés, Aldo Torres Villa, vocero y encargado de Relaciones Institucionales del Monte de Piedad, confirmó que la autoridad laboral fijó las fechas del 12 al 14 de noviembre para la votación que definirá si la huelga es legítima o no.

“Si gana el ‘sí’, la huelga continuará; si gana el ‘no’, las actividades se reanudarán de inmediato”, explicó Torres Villa.

Más de un millón de usuarios afectados

El representante de la institución explicó que 1.2 millones de clientes activos al año y 600 mil operaciones mensuales se han visto afectadas por el paro laboral.

“Estamos hablando de personas que empeñan desde una chamarra hasta un reloj para resolver necesidades urgentes como la comida o la nómina de un negocio”, detalló.

Torres Villa subrayó que el conflicto no está relacionado con salarios ni prestaciones, sino con un nuevo proceso de asignación de vacantes. Este modelo busca que los ascensos se otorguen con base en evaluaciones y desempeño, y no por decisiones sindicales.

“El sindicato perdió el control en la asignación de plazas, y esa fue la razón principal del conflicto”, señaló.

Monte de Piedad garantiza seguridad de las prendas

Ante la preocupación de los usuarios, el vocero aseguró que los objetos empeñados están completamente seguros durante la huelga.

“La seguridad de las prendas prendarias está garantizada; al término de la huelga podrán recuperarlas con sus boletas vigentes”, dijo.

Torres Villa reiteró que la institución es respetuosa del proceso laboral y confía en una resolución pacífica.

“Respetamos el voto libre de los trabajadores y valoramos el acompañamiento de las autoridades laborales”, finalizó.

