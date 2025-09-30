Más del 98% de los divorcios en México se deben a incausado o mutuo consentimiento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

En México, casi todos los divorcios se resuelven por la vía incausada o por mutuo consentimiento. En 2024, el 67.2 % de los casos se tramitó bajo la figura de divorcio incausado, mientras que el 31.3 % correspondió a mutuo consentimiento, de acuerdo con datos del Inegi. Así que en conjunto, estos dos procedimientos representaron más del 98 % del total de divorcios registrados en el país.

Procedimientos más ágiles

El divorcio incausado y el de mutuo consentimiento se han consolidado como las vías más utilizadas debido a que son procesos más rápidos y menos litigiosos. En contraste, causas tradicionales como abandono, violencia o adulterio representaron menos del 2 % de los casos, lo que confirma una tendencia hacia separaciones acordadas entre las partes.

Diferencias por estados

El Inegi detalla que en 24 entidades federativas la principal causa de divorcio fue el incausado, mientras que en las ocho restantes predominó el mutuo consentimiento. Esta variación refleja diferencias en la manera en que cada estado ha adoptado las reformas legales en materia familiar.

¿Qué es el divorcio incausado?

El divorcio incausado es aquel en el que basta la voluntad de una de las partes para disolver el matrimonio, sin necesidad de expresar una causa específica. Esta figura fue incorporada en los códigos civiles de las entidades federativas a partir de reformas en materia familiar y hoy es la vía más utilizada en el país. Algunos también lo conoces como divorcio exprés.

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el divorcio incausado garantiza el derecho de las personas a decidir sobre la continuidad del vínculo matrimonial sin que el Estado exija justificar las razones.

Más datos sobre divorcios

De los divorcios judiciales realizados en 2024:

22.5 % involucró un matrimonio con una hija o hijo menor de edad

involucró un matrimonio con una hija o hijo menor de edad 16.2 % tenía dos hijas y/o hijos

tenía dos hijas y/o hijos 5.5 % reportó más de dos

reportó más de dos En el 55.1 % de los casos, las parejas no tenían hijas ni hijos al momento de divorciarse

Las causales tradicionales como abandono, violencia o adulterio representan cada vez menos del 2% de los casos

representan cada vez menos del 2% de los casos La edad promedio de quienes se divorcian ronda los 39 años en mujeres y 42 en hombres, una brecha similar a la del matrimonio

Uniones que duran poco más de una década

El tiempo promedio de duración de los matrimonios que concluyen en divorcio es de 12 años, lo que significa que la mayoría de las separaciones ocurren después de la primera década de vida en común.