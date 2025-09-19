GENERANDO AUDIO...

La matrícula escolar disminuye en México. Getty Images

La matrícula escolar en México registró una disminución constante entre 2020 y 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras muestran que la baja se concentró principalmente en educación inicial, preescolar y primaria, lo que refleja cambios estructurales en el acceso al sistema educativo.

Inegi: disminuye la matrícula escolar en México

El registro de matrícula escolar en los últimos ciclos quedó de la siguiente manera:

Ciclo 2020-2021: 33 millones 612 mil 855 alumnos

Ciclo 2021-2022: 32 millones 979 mil 551 alumnos

Ciclo 2022-2023: 33 millones 145 mil 240 alumnos

Ciclo 2023-2024: 33 millones 62 mil 447 alumnos

El descenso muestra que, pese a ligeras variaciones, la tendencia general en los últimos cinco años es negativa.

Matrícula en colegios privados en México

En contraste, las instituciones privadas reportaron un ligero aumento de alumnos. De acuerdo con el informe Estado actual de la educación privada en México, elaborado por la plataforma Cometa, los colegios privados modificaron estrategias administrativas, salariales y de captación para adaptarse al nuevo entorno.

El estudio se basó en una encuesta realizada entre el 29 de enero y el 4 de abril de 2025 a 562 colegios privados en todo el país.

OCDE: cobertura educativa juvenil en México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que solo el 60% de los jóvenes de 15 a 19 años en México estaba inscrito en el ciclo escolar pasado, una cifra muy por debajo del promedio de los países miembros.

Comparaciones regionales muestran diferencias importantes:

Chile: 85% de cobertura

Brasil: 72%

México: 60%

Educación inicial en México: rezago persistente

En el rango de 3 a 5 años, el 66% de los niños estaba inscrito en programas de educación inicial. Esta proporción es menor al 69% reportado en 2013, lo que refleja una tendencia decreciente en este nivel.

Educación superior y brechas sociales

México incrementó la proporción de personas de 25 a 34 años con estudios superiores: pasó de 24% en 2019 a 29% en 2024. Sin embargo, solo el 2% contaba con maestría o grado equivalente, frente al 16% del promedio de la OCDE.

El acceso a educación superior se vio condicionado por el nivel educativo de los padres, lo que reflejó una brecha social significativa.

Inversión pública en educación

La OCDE también señaló que México invierte menos recursos que otros países en educación. El gasto por alumno y la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) destinados a este sector son más bajos que en la mayoría de los países miembros.

Escuelas de educación básica y abandono escolar

La organización Educación con Rumbo informó que:

La cobertura en educación básica disminuyó 1.3 puntos

El abandono escolar en media superior pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025

Estos indicadores muestran un panorama en el que el sistema educativo enfrenta reducción de matrícula y aumento de abandono, con impactos visibles en los niveles básicos y medios.