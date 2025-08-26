GENERANDO AUDIO...

La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en un tribunal de Estados Unidos representa la caída de uno de los últimos grandes capos de la vieja guardia del narcotráfico, pero no el final del Cártel de Sinaloa. Así lo afirmó el periodista José Luis Montenegro, especialista en crimen organizado, en entrevista con José Cárdenas para Noticias en Claro.

“Estamos frente a la ruptura de una organización que en su momento fue hegemónica en Sinaloa y en otras entidades del país. Lo que dictaban el ‘Mayo’ y el ‘Chapo’ era una norma en cuanto a crimen organizado y sus conexiones con la clase política y empresarial”, señaló.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“El cártel es como una hidra”

Montenegro recordó que, pese a los festejos de las autoridades estadounidenses por la caída del “Mayo” Zambada, la estructura del narcotráfico sigue intacta.

“Como si fuera una hidra, vemos que le pueden cortar una cabeza al Cártel de Sinaloa, le pueden cortar dos, pero siguen operando Ismael Zambada Sicairos, el ‘Mayito Flaco’; Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ‘Los Chapitos’; el Cártel Jalisco Nueva Generación con Nemesio Oseguera; los hermanos Arzate y los ‘Rusos’. Hay muchas organizaciones dispuestas a asumir el liderazgo”, advirtió.

El periodista recordó una frase célebre del propio “Mayo” Zambada en su entrevista con Julio Scherer: “Si me capturan o me matan, nada cambia”.

La herencia criminal y la impunidad

Para Montenegro, la figura del “Mayo” no se extingue con su declaración de culpabilidad, pues su legado se mantiene en nuevas generaciones.

“La herencia criminal del ‘Mayo’ Zambada y del ‘Chapo’ Guzmán sigue. Ahí están sus hijos, sus nietos, quienes crecieron bajo esa norma. Es muy probable que se levanten para continuar esta triste historia de delincuencia organizada que tanto daño ha causado al país”.

El especialista también cuestionó la efectividad de las autoridades mexicanas y estadounidenses en el combate al crimen:

“Por más que intenten desarticular organizaciones capturando capos, no atacan la estructura financiera que las sostiene ni el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. Hay un dejo de doble moral del otro lado de la frontera: pueden culpar a México de todo, pero no hablan de la corrupción de la DEA, del FBI o de la patrulla fronteriza”.

“Un día histórico” con claroscuros

Montenegro reconoció que la declaración de culpabilidad del “Mayo” Zambada marca un precedente:

“Es un día histórico porque la figura del Mayo ‘Zambada’ es quizá la del último capo de la vieja guardia. Operó por más de 50 años bajo el sigilo y con el apoyo de autoridades mexicanas y estadounidenses”.

No obstante, criticó que en la conferencia de las autoridades de Estados Unidos no se mencionara la colaboración con Joaquín Guzmán López en el proceso que facilitó la entrega del capo: