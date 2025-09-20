MC presenta demanda de juicio político contra diputada Hilda Araceli Brown

GENERANDO AUDIO...

MC pide retirar fuero a diputada de Morena. Foto: Cuartoscuro.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una demanda de juicio político contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la vinculó con el cártel de Sinaloa.

MC pide retirar fuero a diputada de Morena

El recurso fue ingresado por el diputado de MC Juan Ignacio Zavala ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Mauricio Farah Gebara. El legislador señaló que el fuero no puede ser un pretexto para evitar que la legisladora sea investigada.

“El día de hoy presentamos una demanda de juicio político en contra de Hilda Brown, expresidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California, y hoy diputada federal de Morena”, declaró Zavala.

El diputado agregó que la solicitud incluye un exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la subsecretaría correspondiente para que se presenten las pruebas necesarias y así proceder con la investigación.

Llamado a una investigación sin fuero

En su intervención, Zavala insistió en que lo único que pide su bancada es que a la legisladora se le retire el fuero; sin prejuzgar su inocencia o culpabilidad. Con el fin de que las autoridades puedan llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“Lo que estamos solicitando, sin pronunciarnos sobre su presunción de inocencia, es que le sea retirado el fuero para que se proceda con las investigaciones conducentes”, expuso el legislador.

La demanda busca que la Cámara de Diputados dé trámite al procedimiento de juicio político y que la diputada pueda enfrentar las acusaciones sin la protección legal que otorga el cargo.

Brown cierra su cuenta de Facebook

Horas después de que se conoció la demanda, la diputada Araceli Brown cerró su cuenta de Facebook, aunque mantuvo activa su cuenta en la red social X.

Hasta el momento, la legisladora no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones ni sobre la acción legal presentada en su contra.