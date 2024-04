Me han tratado muy bien, han sido correspondidos: AMLO en la 87 Convención Bancaria

Hoy se dio el cerrojazo de clausura de la 87 Convención Bancaria en el Puerto de Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la encabezó, fue la última a la que acudió en su calidad del Ejecutivo

Frente a los banqueros del país, aseguró que cumplió la palabra que empeñó al inicio del sexenio, reglas claras de operación para el sector bancario y financiero, esto dio certezas al sistema, a las inversiones, respondieron los banqueros en voz de Julio Carranza, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Ya me voy a Palenque en 5 meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”… Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

Julio Carranza, presidente de la ABM afirmó que el entorno favorable, el trabajo e inversión hablan de una economía que va bien porque la banca es un termómetro y también va en la misma ruta con utilidades que superaron los 273 mil millones de pesos el año pasado.

“La certidumbre que nos brindó con su palabra generaron un ambiente propicio de negocios y de inversión donde todos ganamos es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos, la certidumbre y la confianza son activos valiosos difíciles de forjar pero fáciles de perder”… Julio Carranza | Presidente de la ABM

En su mensaje de clausura, el líder de los banqueros envió un mensaje a los tres candidatos a la presidencia, los llamó a mantener el ambiente de certidumbre y el fomento a la confianza, a invertir en infraestructura, a priorizar los proyectos de alto impacto para el desarrollo de todas las regiones del país.

“La banca es respetuosa del proceso electoral y trabajará con total empeño y dedicación con quien resulte favorecido de la voluntad popular, estamos convencidos de que todos compartimos un objetivo común que se resumen en una sola palabra que es: México”… Julio Carranza | Presidente de la ABM

