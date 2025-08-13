GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los automovilistas y transportistas que circulan por el Periférico Norte enfrentan un grave peligro debido a cientos de mega baches que parecen “socavones” y que obligan a esquivarlos rumbo a la salida de la autopista México-Querétaro.

La profundidad de estas trampas provoca “ponchaduras” a diario. José Cruz, automovilista, relató: “Caí en un bache aquí en Periférico… no lo alcancé a ver y ¡tras!, caí en el bache y se reventó la llanta”.

Por su parte, Alberto Corona comentó: “A causa de los baches, de cómo está el pavimento, se reventó mi llanta y la otra también para allá va”. También describió el estado del camino: “Ya no son ni baches, ya son socavones o no sé cómo llamarles”.

Baches en Periférico generan daños a vehículos

El daño no es exclusivo para vehículos ligeros. Yahir Luna, transportista, señaló que las suspensiones de los vehículos pesados sufren daños: “Es un desastre porque libras un bache y ya te metiste a dos y luego cargado, estás de acuerdo que ya con el peso se van amolando las horquillas y luego llega a romperse”.

Además, en esta zona, algunos conductores han optado por pagar “unas cuantas monedas” para evitar los baches y poder incorporarse a los carriles centrales del Periférico.

Gobierno de Edomex parcha sólo algunos baches

El gobierno del Estado de México prometió el 29 de junio iniciar el reencarpetamiento de 22 kilómetros de carriles laterales en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, tramos que atraviesa el Periférico Norte. Sin embargo, hasta el 12 de agosto, sólo se han parchado algunos baches.

Como argumento, se mencionó que entre 2011 y 2020 la Empresa Conservadora de Vialidades incumplió contratos para rehabilitar el 90% de las áreas asignadas.