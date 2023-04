Alumnos tendrán megapuente, además de Semana Santa. Foto: Cuartoscuro

Los estudiantes (y algunos trabajadores) ya están disfrutando las vacaciones de Semana Santa, las cuales terminan el viernes 14 de abril. Sin embargo, los alumnos de educación básica, además de este periodo vacacional, tendrán un “megapuente“: del viernes 28, por Consejo Técnico, al 1 de mayo, por el Día del Trabajo.

“Megapuente” escolar: se le conoce así a aquellos periodos en los que los estudiantes no van a clases cuatro días, por alguna actividad académica o de asueto. Estos cuatro días incluyen sábado y domingo. Un puente escolar está integrado sólo por tres días.

¿Cuándo será el “megapuente” de abril?

Como se adelantó antes, los estudiantes de educación básica tendrán un “megapuente”, el cual será conformado por los días 28 de abril, según el calendario de la SEP, fecha en que se realiza el Consejo Técnico Escolar mensual, y el 1 de mayo, Día del Trabajo, el cual sí es considerado como día de descanso obligatorio.

¿El 1 de mayo es día de descanso obligatorio y cómo se paga?

El 1 de mayo sí es considerado como día festivo o de descanso obligatorio en México por el Día del Trabajo, por lo que, en caso de que te toque trabajar en esa fecha, tu patrón o empleador deberá pagarte tu salario normal diario más el doble, es decir, un pago que podría considerarse triple.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa comenzaron este lunes 3 de abril, mismas que concluirán el 14 de abril. Sin embargo, el periodo vacacional sólo aplica para estudiantes y alumnos de escuelas de educación básica, media superior y superior, no para todos los trabajadores.

¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el próximo jueves 6 y viernes 7 de abril, Jueves y Viernes Santo, no son considerados como días de descanso obligatorio, ya que no están incluidos dentro de la lista de días feriados o de asueto. Sin embargo, hay empresas que les permiten a sus trabajadores faltar, aunque no estén obligados por la ley.

¿Cómo se paga el Jueves y Viernes Santo?

Así como lo mencionamos anteriormente, el Jueves y Viernes Santo no son considerados como días de descanso obligatorio, por lo que tu empleador o patrón no está obligado a pagar adicional por laborar en ambos días.

El periodo vacacional completo de Semana Santa únicamente aplica para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

¿Cuáles son los días festivos en México?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días festivos o de descanso obligatorio que restan en México son: