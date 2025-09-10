GENERANDO AUDIO...

Fiestas Patrias de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Es oficial, confirmaron un megapuente con motivo de las Fiestas Patrias, por lo que estudiantes y trabajadores del sector público disfrutarán de un descanso largo desde el viernes 12 y hasta el martes 16 de septiembre, pero solamente en el estado de Durango.

Aquí en Unotv.com te damos todos los detalles para que vayas preparando tus planes.

¿Quiénes tendrán megapuente del 12 al 16 de septiembre y por qué?

Este megapuente lo confirmó el Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, ya que en la entidad, además de las Fiestas Patrias, llevarán a cabo el Festival del Mariachi los días 12, 13 y 14 de septiembre.

“Va a haber mucha actividad en la ciudad porque es el Festival del Mariachi en los teatros, en la calle, en las plazas, en diferentes lugares”, destacó.

Mientras que el lunes 15, con motivo del Grito de Independencia, se presentará el grupo Bronco.

“Entonces he tomado la decisión de que hagamos puente largo, que nos agarremos viernes 12, sábado 13, domingo 14, lunes 15, martes 16, y regresemos hasta el miércoles 17 a la escuela y a trabajar. Esto va también para los trabajadores de educación, de los tres poderes, para el tema de salud”, informó el gobernador de Durango.

¿Habrá puente en otros estados por las Fiestas Patrias?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 15 de septiembre hay clases normales y solamente se faltará a las aulas el martes 16.

El mismo caso ocurre con la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio y el 15 los trabajadores laboran con normalidad.

Hasta el momento, solamente en Durango se ha confirmado el megapuente del 12 al 16 de septiembre.