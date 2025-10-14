Menos de 30 agentes aduanales controlaban huachicol fiscal, revela la ANAM

GENERANDO AUDIO...

El contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, era controlado por menos de 30 agentes aduanales en todo el país, reveló la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ante comisiones del Senado de la República.

“Menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburo del país”, detalló Alex Tonatiuh Márquez Hernández, administrador central de Investigación Aduanera de la ANAM.

“El huachicol fiscal está detenido”: ANAM

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguró que el huachicol fiscal está detenido ahorita gracias a los operativos implementados en aduanas del norte y puertos del país.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el huachicol fiscal (…) No te lo puedo asegurar (que no hay), pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes, si se llega a describir uno procedemos inmediatamente”, dijo el funcionario.

45 sanciones y 78 sentencias por contrabando

El titular de la ANAM informó que se han instaurado 45 procedimientos en contra de agentes aduanales, de los cuales 34 derivaron en cancelación de patentes, una en suspensión y 10 más están en proceso de resolución.

Además, se reportaron 818 carpetas de investigación abiertas con detenidos, 310 judicializadas y más de 78 personas sentenciadas por delitos vinculados con el huachicol fiscal.

“Sujetos vinculados a proceso por este tipo de delitos se encuentran más de 326 y actualmente hay más de 78 sentenciados”, añadió Márquez Hernández.

Casos de corrupción en las aduanas

Durante su exposición, Marín Mollinedo señaló que los actos de corrupción en las aduanas incluyen la subvaluación de mercancías.

“Una mercancía que venía de China, venían unas hamacas (…) y estaban valuadas en dos pesos. Yo no sé si el agente aduanal pueda tener la sensibilidad que una hamaca no vale dos pesos y en eso la declararon, como no vamos a buscar la forma de poner un correctivo”, ejemplificó.

Recuperan recaudación histórica en aduanas

Por su parte, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos del SAT, informó que este año se estima una recaudación de 1.4 billones de pesos por operaciones aduaneras, con un incremento de 200 mil millones adicionales.

“Los 200 mil incrementales de este año significa todo lo que se recaudaba en un año en el periodo 2000-2006”, detalló.

Las autoridades adelantaron que trabajan en una aplicación digital para rastrear la trazabilidad del combustible importado, desde su embarque hasta su distribución final en gasolineras.