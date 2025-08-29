Mes del Testamento 2025: ve requisitos para tramitarlo
Cada septiembre, en México, se lanza una campaña nacional que facilita el trámite del testamento, ofreciendo asesoría legal gratuita, descuentos especiales y horarios extendidos en notarías.
- El Mes del Testamento tiene más de dos décadas y busca fomentar la cultura de previsión. Este año, podría tener descuentos de hasta del 50%.
¿Qué es la campaña Mes del Testamento?
Desde 2003, el Gobierno de México, en conjunto con el Notariado Mexicano, promueve la campaña para facilitar a la ciudadanía el otorgamiento de testamentos de forma accesible, clara y económica.
Durante el mes de septiembre:
- Las notarías amplían sus horarios de atención
- Se ofrece asesoría legal sin costo
- Se aplicarían descuentos de hasta 50%
El testamento garantiza que los bienes y derechos de una persona se repartan conforme a su voluntad. Entre sus principales beneficios se encuentran:
- Evita disputas familiares y procesos judiciales largos
- Ofrece certeza jurídica a los beneficiarios
- Protege el patrimonio del testador
- Permite designar tutores y albaceas
Requisitos para tramitar un testamento
- Ser mayor de edad (18 años)
- Identificación oficial vigente
- CURP y acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Acudir a la notaría participante
- Indicar nombres completos y relaciones de las personas a heredar