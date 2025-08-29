Mes del Testamento 2025: ve requisitos para tramitarlo

| 12:32 | E. Santiago | Agencias
En septiembre es el Mes del Testamento. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Cada septiembre, en México, se lanza una campaña nacional que facilita el trámite del testamento, ofreciendo asesoría legal gratuita, descuentos especiales y horarios extendidos en notarías.

  • El Mes del Testamento tiene más de dos décadas y busca fomentar la cultura de previsión. Este año, podría tener descuentos de hasta del 50%.

¿Qué es la campaña Mes del Testamento?

Desde 2003, el Gobierno de México, en conjunto con el Notariado Mexicano, promueve la campaña para facilitar a la ciudadanía el otorgamiento de testamentos de forma accesible, clara y económica.

Durante el mes de septiembre:

  • Las notarías amplían sus horarios de atención
  • Se ofrece asesoría legal sin costo
  • Se aplicarían descuentos de hasta 50%

El testamento garantiza que los bienes y derechos de una persona se repartan conforme a su voluntad. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Evita disputas familiares y procesos judiciales largos
  • Ofrece certeza jurídica a los beneficiarios
  • Protege el patrimonio del testador
  • Permite designar tutores y albaceas

Requisitos para tramitar un testamento

  • Ser mayor de edad (18 años)
  • Identificación oficial vigente
  • CURP y acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio  
  • Acudir a la notaría participante
  • Indicar nombres completos y relaciones de las personas a heredar

