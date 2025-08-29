GENERANDO AUDIO...

En septiembre es el Mes del Testamento. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Cada septiembre, en México, se lanza una campaña nacional que facilita el trámite del testamento, ofreciendo asesoría legal gratuita, descuentos especiales y horarios extendidos en notarías.

El Mes del Testamento tiene más de dos décadas y busca fomentar la cultura de previsión. Este año, podría tener descuentos de hasta del 50%.

¿Qué es la campaña Mes del Testamento?

Desde 2003, el Gobierno de México, en conjunto con el Notariado Mexicano, promueve la campaña para facilitar a la ciudadanía el otorgamiento de testamentos de forma accesible, clara y económica.

Durante el mes de septiembre:

Las notarías amplían sus horarios de atención

Se ofrece asesoría legal sin costo

Se aplicarían descuentos de hasta 50%

El testamento garantiza que los bienes y derechos de una persona se repartan conforme a su voluntad. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Evita disputas familiares y procesos judiciales largos

Ofrece certeza jurídica a los beneficiarios

Protege el patrimonio del testador

Permite designar tutores y albaceas

Requisitos para tramitar un testamento