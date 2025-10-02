GENERANDO AUDIO...

Apoyo desde México a la comunidad palestina. Foto: Cuartoscuro

La mexicana Arlín Medrano participó en la flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza y fue interceptada por la Marina israelí en altamar. En la misma embarcación viajaban también Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, de acuerdo con la información confirmada por autoridades mexicanas.

Además de su activismo en apoyo a la comunidad palestina, la imagen de Arlín Medrano ha estado en el centro de la atención pública por la polémica sobre su sueldo, tema que ella misma ha aclarado en diversas publicaciones.

¿Quién es Arlín Medrano?

De acuerdo con información disponible, Arlín Medrano es periodista y estudiante de la UNAM, en la carrera de Ciencias Políticas y Administración.

En su trayectoria, se desempeñó como conductora del programa “Mañanera 360” transmitido por Canal 14.

En redes sociales ha compartido mensajes sobre su activismo y sobre las críticas relacionadas con su trabajo en medios públicos.

Polémica por el sueldo de Arlín Medrano

Arlín Medrano ha sido mencionada en publicaciones que refieren percepciones superiores a los 100 mil pesos.

La cuenta de Instagram antenacion escribió: “Qué sabrosa es la austeridad… para algunos”, y detalló que la presentadora “se lleva 108 mil 262 pesos por los dos meses y medio de ‘análisis’ de la mañanera”.

En la red social X, el usuario Arturo Villetas compartió la impresión de un contrato de 2024 en el que aparece el nombre de Medrano con la función de “Servicio de conducción de programas producidos por la dirección de noticias y programas informativos ‘C'”.

En esa publicación, el usuario agregó: “Tu turismo woke nos cuesta 108 mil pesos mensuales a los mexicanos”.

La información también está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se reporta un contrato vigente en 2025 por 434 mil 209.15 pesos, con periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Foto: Plataforma Nacional de Transparencia

La respuesta de Arlín Medrano

En agosto de 2025, Arlín Medrano respondió a los señalamientos sobre su sueldo. En un mensaje publicado en redes sociales escribió:

“Qué bueno que sacan el tema, porque mi sueldo que además es público (no es ningún hallazgo) como muchos trabajadores es de 29 k brutos, sin contar impuestos que pago mensualmente -ese contrato es por varios meses-, y que orgullosamente todos los días pueden ver lo que hago. Estaría buenísimo saber cuánto gana Loret, Ciro, Joaquín y curiosamente puro señor por decir puras mentiras”, expresó.

Con estas declaraciones, la estudiante de la UNAM aclaró que su percepción es de 29 mil pesos brutos, distinta a las versiones que circularon en redes sociales.

También están los usuarios que la defienden:

