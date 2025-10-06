Mexicanos detenidos en Israel serán repatriados esta semana: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los seis mexicanos detenidos en Israel serán repatriados esta semana, luego de gestiones entre la Cancillería mexicana y las autoridades israelíes.

Durante una conferencia, Sheinbaum precisó que, según reportes del Gobierno de México, los connacionales se encuentran bien y que los medicamentos enviados al país de Medio Oriente fueron destinados a un solo caso específico.

Sheinbaum reitera llamado a la paz y critica el “genocidio” en Gaza

La mandataria mexicana afirmó que su administración mantiene un diálogo constante con la embajada de Israel en México para agilizar el retorno de los detenidos. En su mensaje, reiteró su postura sobre el conflicto en Gaza, al pedir el fin del “genocidio” contra civiles palestinos.

“Lo que buscamos es que haya convivencia entre ambos estados, que se construya la paz y que acabe esta terrible situación de agresión a civiles en Palestina, incluso lo catalogamos así como genocidio”, declaró Sheinbaum durante su intervención.

La presidenta subrayó que el embajador de México en Israel mantiene contacto permanente con los connacionales y que sólo falta concretar el último acuerdo con el gobierno israelí para su regreso al país.

Repatriación ocurrirá “muy pronto”

Sheinbaum destacó que la repatriación de los seis mexicanos ocurrirá en los próximos días, una vez que se cierren los trámites diplomáticos. “Estamos esperando nada más el último acuerdo con el Gobierno de Israel, el embajador está en contacto permanente con nuestros compañeros allá”, aseguró.

De acuerdo con la mandataria, las autoridades mexicanas seguirán brindando acompañamiento consular y médico a los detenidos y sus familias hasta concretar su retorno seguro.