Flotillas buscan llegar a Gaza. Foto: Reuters

El abogado David Peña confirmó la detención de cuatro mexicanos por las autoridades de Israel. El representante de las familias de los mexicanos, retenidos mientras viajaban en la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, afirmó que aún se desconoce el paradero de otros tres connacionales que también eran parte de la tripulación.

“Se había establecido comunicación con ellos vía de la Embajada de México en Israel, el procedimiento que sigue es asistencia y protección consular. Entonces, nos informa Relaciones Exteriores que durante un lapso de prácticamente 12 horas van a estar incomunicados, no se va a tener contacto con ellos hasta el día de mañana… Todavía no confirma Relaciones Exteriores la hora en que se pueda ya tener contacto físico con ellos y la visita a los centros de detención”.

El abogado también dijo que no se tiene información de los lugares de traslado ni programación sobre sus condiciones físicas o de su detención.

Mexicanos detenidos y desaparecidos que viajaban para dejar ayuda en Gaza

De acuerdo con el abogado, los mexicanos detenidos son:

Arlyn Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Sol González Eguia

Ernesto Ledesma Arronte

Mientras que tres más se encuentran como desaparecidos y en espera de la confirmación de su detención:

Laura Alejandra Vélez

Miriam Moreno Sánchez

Diego Vázquez Galindo

Familias de activistas de la delegación mexicana Global Sumud a bordo de las embarcaciones interceptados por Israel con ayuda humanitaria para Gaza se reunieron con personal de Relaciones Exteriores para solicitar protección y deportación inmediata de los activistas detenidos.

Previo a la confirmación sobre la detención de mexicanos, a través de X, Arlin Medrano una joven mexicana de 25 años que viajaba en la flotilla de ayuda a Gaza, denunció haber sido “interceptada ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelíes”.

En la publicación, la joven exigió a las autoridades mexicanas una postura contra la situación en Gaza.

Tras la denuncia de Medrano, Alexandra Rojo, informó que la estudiante de “fue secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes”.

De acuerdo con el reporte, la joven estaría siendo “víctima de un crimen de guerra: enfrenta aislamiento, tortura y violencia por llevar un mensaje de esperanza y solidaridad al pueblo palestino”.

Además, las sobrinas de Ernesto Ledesma, otro de los mexicanos retenidos que viajaba con la ayuda humanitaria en Gaza exigieron su liberación.

¿Quiénes son los mexicanos retenidos por Israel?

Como parte de la tripulación que viajaba con la intensión de dejar ayuda humanitaria en Gaza, se encuentran varios mexicanos y hasta el momento esto se sabe de ellos.

Arlin Medrano

La joven estudiante fue descrita como “humanista y militante de las causas más justas”. En sus redes sociales, compartió algunos videos de su camino a la Franja de Gaza.

Ernesto Ledesma

En la lista de mexicanos que viajaban con la ayuda humanitaria en Gaza se encuentra Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Una de las últimas publicaciones en X de Ledesma fue un video en donde afirmaba escuchar motores de barcos, con las luces apagadas, que se acercaban a la flotilla.

Sol González

Otra de las mexicanas que viajaba en la flotilla es Sol González, quien aparece en un video publicado por Arlin Medrano previo a que fueran retenidas por las autoridades de Israel en su camino a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Mediante sus redes sociales, la mujer fue documentando la situación que vivía junto a decenas de activistas.

Carlos Pérez Osorio

Documentalista y director de Scopio, Carlos Pérez Osorio es otro de los mexicanos que formaba parte de la flotilla rumbo a Gaza.

Miriam Moreno

Activista mexicana que forma parte de varios movimientos sociales en México. Se sabe que es originaria de Guadalajara, Jalisco, y que radica en Quintana Roo. En un video compartido en redes sociales, llamó a las autoridades a proteger la integridad de los que viajaban en la flotilla.

Diego Vázquez

Artista escénico, director y activista, es como el Global Movement to Gaza México describe a Diego Vázquez el otro connacional que habría sido retenido por autoridades de Israel.

Laura Vélez

Ingeniera biomédica, Laura es descrita como una activista que, por más de 20 años ha trabajado con comunidades vulnerables.

SRE solicitó acceso consular a las personas que participan en la Flotilla Global Sumud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Israel solicitó a las autoridades de ese país el acceso consular a las personas mexicanas que participan en la Flotilla Global Sumud, con el fin de garantizar su integridad y respeto a sus derechos, conforme al derecho internacional.

De acuerdo con la Cancillería, la embajada de México en Israel presentó la solicitud de manera formal y reiteró la importancia de que los connacionales reciban un trato conforme a las normas internacionales de protección consular.

La Flotilla Global Sumud zarpó desde Barcelona, España, el 2 de septiembre, con el objetivo de realizar un recorrido en apoyo a Palestina. Desde esa fecha, la SRE mantiene comunicación permanente con las embajadas de la región y con los familiares de los mexicanos que viajan a bordo.