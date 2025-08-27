Mexicanos se sienten más afortunados que seguros, revela Inegi

GENERANDO AUDIO...

De acuerdo con el Inegi, los mexicanos se sienten más afortunados que seguros. En una publicación reciente en X, el instituto destacó que el balance anímico general de la población adulta en zonas urbanas se ubicó en 5.4 puntos (en una escala de -10 a 10), la satisfacción con la vida en 8.6 y el sentimiento de ser “una persona afortunada” alcanzó 9.4.

Sin embargo, en el análisis completo del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2025 se hallan contrastes importantes: mientras que los mexicanos se sienten satisfechos con su vida en general, la satisfacción con la seguridad ciudadana se mantiene baja, con apenas 6.2 puntos, el nivel más débil entre los principales indicadores de bienestar.

BIARE 2025, Inegi

¿Cómo se sienten los mexicanos?

Balance anímico general: 5.4 puntos

5.4 puntos Balance anímico negativo: 6.2 %

Satisfacción con la vida: 8.6 puntos

8.6 puntos Seguridad ciudadana: 6.2 puntos

6.2 puntos “Soy una persona afortunada”: 9.4 puntos

9.4 puntos La religión es importante en mi vida: 7.7 puntos

La seguridad, el punto débil

En contraste, la satisfacción con la seguridad ciudadana fue el rubro con menor calificación, con 6.2 puntos.

De hecho, 23.1 % de la población adulta se declaró insatisfecha con la seguridad en su entorno, cifra mucho mayor que la registrada en otros ámbitos como salud física (8.1) o calidad del medio ambiente (7.2).

El reporte también señala brechas entre grupos: los jóvenes de 18 a 29 años, especialmente las mujeres, registraron los niveles más bajos de balance anímico (4.6), mientras que los adultos de 60 a 74 años reportaron los promedios más altos (5.7).

En cuanto al dolor físico, las mujeres también lo perciben con mayor intensidad (2.8) frente a los hombres (2.2).

Los mexicanos se sienten afortunados

En la dimensión de eudemonía —que mide el sentido de propósito y realización personal—, los mexicanos se identifican más con frases como “soy libre para decidir mi propia vida” (9.3) y “lo que hago en mi vida vale la pena” (9.2). En contraste, cuando algo les hace sentir mal, el promedio de resiliencia bajó a 5.0.

Estos resultados forman parte del BIARE 2025, que levanta información en 32 ciudades principales del país y busca complementar las mediciones objetivas de bienestar con la percepción subjetiva de las personas. Para consultar los resultados completos del BIARE 2025, da clic en la liga.