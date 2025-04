Este lunes se presentó el concurso “México Canta por la Paz”, iniciativa dirigida a jóvenes compositores de géneros musicales tradicionales mexicanos, con el objetivo de fomentar la expresión artística sin promover contenidos que hagan apología de la violencia.

Las inscripciones estarán abiertas del 28 de abril al 30 de mayo de 2025, en el sitio oficial www.mexicocanta.gob.mx

En la competencia podrán participar jóvenes de 18 a 34 años de edad, de origen mexicano o mexico-americanos, es decir, los que también viven en Estados Unidos; por lo tanto, mexicanos que estén viviendo en otros países que no sea México o Estados Unidos, no podrían participar, de acuerdo con los lineamientos del programa.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, las lenguas originarias también serán aceptadas, no sólo el español y espanglish.

Entre las bases, deberás enviar una grabación, ya sea audio o video, y puede ser realizado con algún dispositivo móvil, sin que sea necesario usar un aparato profesional.

Los participantes que quieran aplicar para la competencia como compositores y cantautores deberán enviar canciones inéditas, que sea de su autoría y no se haya publicado, con una duración de hasta 3 minutos.

Los que busquen una oportunidad como intérpretes, deben enviar una canción que no sea de su autoría con el mismo formato de hasta 3 minutos.

Durante la presentación, Guillermo González King, director general de la Amprofon, informó que México se ubica como el décimo país que más música consume a nivel global. Señaló que el 80% de la música latina se compone de corridos que hacen referencia a la violencia, lo que motivó la creación de este certamen.

El objetivo es “no prohibir, sino propiciar condiciones para que las y los jóvenes aborden distintos temas”.

El proceso de selección de “México Canta por la Paz” consta de 4 fases:

Semifinales regionales:

Gran final

Las modalidades de votación serán:

Fase regional:

Mentoría por parte del grupo especializado del Consejo de la Música Mexicana para su preparación profesional en estudios de grabación para la final.

Final:

Miguel Trujillo, productor y expresidente de Sony Music, destacó la búsqueda de “las mejores canciones y los nuevos intérpretes de la música nacional”.

América Sierra, cantautora, afirmó que México está “listo para contar sus historias al mundo” con nuevas generaciones musicales.

Por su parte, Horacio Palencia, compositor del regional mexicano, agradeció que sus letras, alejadas de temas violentos, hayan sido grabadas por múltiples artistas.

Claudia Sheinbaum puntualizó que el concurso será transmitido por medios públicos. Explicó que el proyecto surgió con la idea de “construir una narrativa musical nueva” y mostrar que pertenecer a un grupo delictivo no representa una opción de vida. La iniciativa fue ampliándose con la colaboración de compositores, productores, cantantes y representantes de la industria musical.

“70%, más o menos, del consumo de música en español, de quien escucha la música en español, tiene que ver con temas de apología a la violencia, pues eso tenemos que cambiarlo […] queremos que haya una narrativa distinta y que no sé, esta falsa idea de que entrar a un grupo delictivo es una opción de vida, siempre lo he dicho, no es opción de vida es opción de muerte”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México