Foto: Getty Images

El gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para que instituciones, organizaciones y ciudadanos presenten comentarios sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el DOF, se anunció la apertura de una consulta pública sobre el T-MEC para recabar información, comentarios y recomendaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado prevista para julio de 2026, conforme al artículo 34.7.

Secretaría de Economía inicia consulta pública sobre el T-MEC

El aviso, publicado este martes 17 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, detalla que el Gobierno de México convoca a las partes interesadas a presentar información sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Les comparto el Diario Oficial de la Federación de hoy en el que se publica la convocatoria para participar en la evaluación del TMEC previa a la revisión del Tratado que tendrá verificativo en 2026”, informó Marcelo Ebrard.

El documento señala: “el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invita a las partes interesadas a presentar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento del Tratado”.

El proceso tiene como objetivo preparar la participación de México en la revisión conjunta que la Comisión de Libre Comercio del T-MEC llevará a cabo en 2026, en su sexto aniversario de entrada en vigor.

Plazos para enviar comentarios sobre el T-MEC

“El plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Aviso”, indica el acuerdo firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Formas de participación en la consulta del T-MEC

La Secretaría de Economía recibirá aportaciones en tres modalidades:

Vía electrónica al correo : consultas.tmec@economia.gob.mx

: consultas.tmec@economia.gob.mx A través del sitio web : http://www.buzontmec.economia.gob.mx

: http://www.buzontmec.economia.gob.mx De manera presencial, en la Oficialía de Partes de la dependencia, ubicada en Calle Pachuca 189, Colonia Condesa, Ciudad de México.

Los documentos deberán dirigirse a la Dirección General comisionada para América del Norte de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

Preparativos para la revisión del T-MEC en 2026

El artículo 34.7 del tratado establece que en el sexto aniversario de su entrada en vigor la Comisión de Libre Comercio realizará una evaluación conjunta de su funcionamiento. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, por lo que la primera revisión tendrá lugar en julio de 2026.

El aviso de la Secretaría de Economía señala que este proceso permitirá recabar información de todos los sectores interesados antes de la reunión de la comisión.

La disposición entró en vigor el mismo 17 de septiembre de 2025, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

