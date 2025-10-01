GENERANDO AUDIO...

México asegura que entregará agua pactada a EE. UU. Foto: Daisy Herrera

A un mes de que venza el plazo del Tratado de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cumplirá con la entrega de agua a Estados Unidos, con apoyo de las lluvias registradas en las zonas comprometidas.

Entrega de agua a Estados Unidos

La mandataria indicó que ya se tiene un esquema definido sobre los volúmenes que serán transferidos y que no existe riesgo de incumplimiento.

“Se acordó un esquema de cómo se entregaría y cuánto se entregaría. No pensamos que haya problema para esta entrega porque se esperan todavía lluvias importantes en esa zona del país”, dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina del 1 de octubre.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que están comprometidas entregas por 2 millones 157 mil metros cúbicos.

Conagua confirma cumplimiento

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, afirmó que México podrá cumplir con el volumen pactado al final de octubre y principios de noviembre.

“Se estableció un acuerdo para la entrega de agua, se estableció una cantidad que tendremos que entregar a finales del mes de octubre y principios de noviembre. No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con este compromiso”, aseguró.

Estados involucrados en la entrega de agua

Los gobiernos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas participaron en los acuerdos con la federación y expresaron estar de acuerdo con las entregas del líquido, en cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944, que regula el uso de los ríos compartidos en la frontera norte.

