Tras la reunión, destacaron la cooperación entre naciones. Cuartoscuro

México y Estados Unidos reafirmaron un acuerdo de cooperación en seguridad sustentado en reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua y responsabilidad compartida. El anuncio se dio tras la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Ciudad de México.

Resultados en migración y crimen organizado

En los primeros ocho meses del actual Gobierno mexicano, los encuentros en la frontera disminuyeron 93%, mientras que las incautaciones de fentanilo se redujeron 50% y la criminalidad en México cayó 32%. Según informó durante su participación, el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“… En 8 meses hay resultados inobjetables, los encuentros en la frontera han disminuido el 93%, un poco más, de hecho, de acuerdo a las últimas estimaciones, las incautaciones del fentanilo desde que inicia el gobierno de la presidenta Claudia sheinbaum han disminuido 50% el último dato de la estrategia de seguridad que ha implementado México muestra que la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%”.

De acuerdo con la administración de Trump, la reducción de la migración responde tanto al trabajo de las autoridades mexicanas como a la colaboración directa con Estados Unidos. Ambos gobiernos resaltaron que estas cifras son históricas y reflejan el nivel de coordinación alcanzado.

Principios de la cooperación México – EE. UU.

Para estos resultados, el acuerdo bilateral establece acciones conjuntas para:

Desmantelar al crimen organizado transnacional

Reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas

y otras drogas ilícitas Combatir el flujo de armas ilegales provenientes de EE. UU.

Frenar operaciones de financiamiento ilícito y contrabando de combustible

Fortalecer la seguridad fronteriza y eliminar túneles ilegales

Ambos países coincidieron en que estos esfuerzos se realizan bajo sus respectivos marcos legales, con la meta de proteger a sus ciudadanos y hacer más seguras sus comunidades.

EE. UU. eliminará a narcos en aguas internacionales

Estados Unidos informó que continúa designando como narcoterroristas a organizaciones criminales que trafican drogas, armas y personas. Bajo este marco, las fuerzas estadounidenses han realizado operaciones en aguas internacionales para interceptar embarcaciones con destino a su territorio.

Trump señaló que, en caso de amenazas directas, se recurrirá también al uso de la fuerza bajo el derecho internacional, con el objetivo de impedir que los carteles actúen con impunidad en rutas del Caribe.

En paralelo, ambos países trabajan en la incautación de armas de alto poder y no convencionales, así como en la detección de drones y minas terrestres empleados por los grupos criminales.

Grupo de alto nivel para seguridad bilateral

Uno de los principales anuncios fue la creación de un grupo de alto nivel encargado de dar seguimiento a los acuerdos. Este equipo sesionará de manera periódica para revisar avances en:

Coordinación de operativos conjuntos

Intercambio de inteligencia en tiempo real

Prevención del consumo de drogas mediante campañas públicas

Identificación y detención de generadores de violencia

El secretario Marco Rubio destacó que se trata de la cooperación más estrecha entre ambos países en materia de seguridad en décadas.

Coordinación política y diplomática

Sheinbaum enfatizó también que la cooperación se apega a los principios de la política exterior mexicana: autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias e igualdad de los Estados. Aseguró que México mantendrá la colaboración sin subordinación, siempre bajo el respeto mutuo y en beneficio de la seguridad común.

Trump y Rubio coincidieron en que la relación bilateral atraviesa por uno de sus momentos de mayor entendimiento, con una agenda clara y resultados verificables.

Compromiso a futuro

El entendimiento alcanzado se inscribe en la continuidad de las conversaciones iniciadas en febrero en Washington. Ambas partes acordaron mantener encuentros regulares y ampliar la cooperación hacia otros ámbitos, como salud pública y prevención de adicciones.

Finalmente, la reunión cerró con el compromiso de dar seguimiento a los resultados obtenidos y con la previsión de nuevas visitas para consolidar el trabajo conjunto.