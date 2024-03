¡México sonríe! El país es el más feliz de Latinoamérica, según informe

México, el país más feliz de Latinoamérica. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

México se convirtió en el país más feliz de Latinoamérica. De acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad 2024, patrocinado por la ONU, el país se colocó en el lugar 25 de los 143 en la lista.

Para la edición 2024, México se situó tan solo dos peldaños debajo de Estados Unidos quien se ubicó en el peldaño 23 del conteo, según el informe.

Mientras que nuestro país tiene el puesto 25, otros países de Latinoamérica se encuentran de la siguiente forma:

Uruguay en el 26

El Salvador en el 33

Chile en el 38

Panamá en el 39

Guatemala en el 42

Nicaragua en el 43

Brasil en el 44

Argentina en el 48

¿Cómo se sienten los mexicanos?

Capitalinos y turistas compartieron con Unotv.com cómo se sienten en el Día Internacional de la Felicidad. Óscar Flores aseguró que ver a su familia con salud y bienestar lo hace sentir contento.

“Me siento bien, te digo, no todo el día estoy feliz evidentemente, pero hay ratos o momentos en los que te puedo decir que soy feliz. Saber que tienen un techo donde vivir comida en la mesa no les hace falta nada, eso me hace sentir feliz”

Por su parte, Luz Flores, turista, proveniente de Colombia y con una sonrisa en el rostro, nos respondió.

“Soy feliz conociendo una ciudad muy bonita” ¿Qué le hace feliz de esta ciudad? “Todo, sobre todo los árboles, la gente muy querida, los espacios públicos están muy cuidados”

Carlos se siente a gusto en su trabajo y para llegar a su oficina está aprendiendo a andar en patineta.

“Me gusta lo que hago, creo que también fue una gran oportunidad profesional donde estoy y me gusta lo que hago en general”.

Para Karla, el sinónimo de felicidad lo encuentra cuando llega a su casa y la recibe su mascota.

“Mi familia, mi perrito y hay que dar gracias por cada día. Sí, intento que venga conmigo a varios lados, viene conmigo a la oficina y así, pero cuando se queda en casa me recibe como si nunca me hubiera visto”.

Y a Gabriela, la felicidad la encuentra en un día más de vida escuchando música.

“Estar viva, ser agradecida con lo que tengo y salir para adelante. Muy buena vale mucho la pena, es una expresión humana bastante interesante”

¿Cómo se mide el Informe Mundial de la Felicidad 2024?

Para medir que tan felices son las personas y determinar el país con más felicidad, el Informe Mundial de la Felicidad 2024 se basa en la evaluación que la gente hace de su felicidad y en datos económicos y sociales.

Además, tiene en cuenta seis factores claves: el apoyo social, el ingreso, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción.

“Los países se clasifican según sus evaluaciones de vida autoevaluadas (respuestas a la pregunta de la escalera Cantril en la Encuesta Mundial Gallup), promediadas durante los años 2021-2023”

El Informe mundial sobre la felicidad en el mundo es una medida de la felicidad publicada por la Red de soluciones para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas cada año desde 2012.

El informe anual puso también en evidencia un sentimiento de felicidad más fuerte entre las nuevas generaciones que en los de mayor edad en la mayor parte de las regiones, pero no en todas.

El índice de felicidad retrocedió de manera espectacular desde 2006-10 en los menores de 30 años en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda y es ahora inferior a los de más edad en esas regiones.

Sin embargo, progresó en todas las clases de edad en Europa del Este en el mismo periodo.

La diferencia se incrementó entre generaciones en todo el mundo, excepto en Europa, lo que es considerado “preocupante” por los autores del informe.

¿Cuál es el país más feliz del mundo, de acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad 2024?

Finlandia consolidó su lugar de país más feliz del mundo por séptima vez consecutiva, según el Informe Mundial de la Felicidad 2024.

Los países nórdicos encabezan los primeros lugares, pues Dinamarca, Islandia y Suecia siguen después de Finlandia.

Por primera vez en más de 10 años, Estados Unidos y Alemania no aparecen entre los 20 países más felices, y ocupan las posiciones 23 y 24.

La cercanía con la naturaleza y el buen equilibrio entre trabajo y vida privada son la clave de satisfacción de los finlandeses, dijo a AFP Jennifer De Paola, investigadora especializada en esta temática en la universidad de Helsinki.

Los finlandeses tal vez tienen una “comprensión más accesible de lo que es una vida exitosa”, en comparación, por ejemplo con Estados Unidos, donde el éxito se relaciona más con las ganancias financieras, agregó.

La confianza en las instituciones, la poca corrupción y el acceso gratuito a la atención médica y a la educación también son primordiales.

“La sociedad finlandesa está impregnada de un sentimiento de confianza, libertad y un nivel elevado de autonomía”, dijo De Paola.

Costa Rica y Kuwáit entran en el top-20 y ocupan las posiciones 12 y 13.

Afganistán: el país menos feliz del mundo, según Informe Mundial de la Felicidad 2024

En contraste el último lugar de la lista de 143 países lo ocupa Afganistán, afectado por una catástrofe humanitaria tras el regreso al poder de los talibanes en 2020.

Ninguno de los países más poblados del mundo figura entre los 20 primeros países.

“Entre los diez primeros, solo Países Bajos y Australia tienen más de 15 millones de habitantes. Entre los 20 primeros, solo Canadá y Reino Unido cuentan más de 30 millones de habitantes”, según el informe.

Los más fuertes retrocesos en el índice de felicidad desde el periodo 2006-10 son los de Afganistán, Líbano y Jordania, cuando Serbia, Bulgaria y Letonia registran fuertes avances.

