México, el segundo país con menos desigualdad en el continente, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En gira de trabajo por Baja California Sur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en el país es el segundo con menos desigual del continente, tan solo detrás de Canadá. Además, añadió, que no se negocian los impuestos.

“Estamos en el momento histórico con menos pobreza. México es el segundo país con menos desigualdad en el continente americano, solamente después de Canadá. Esta hazaña fue posible por una decisión histórica; fueron 36 años de un modelo neoliberal que llevó a México a la desigualdad”.

En ese sentido, destacó la salida de pobreza de 13.5 millones de personas. También reiteró que no se negocian los impuestos, pues, México es una República de leyes.

“Ya no gobiernan unos cuantos, no se negocian los impuestos. México es de leyes y el pueblo manda. Esa es la cuarta transformación de la vida pública”. La declaración la reiteró luego del que un empresario pidió una reunión con el Gobierno para negociar el pago de sus impuestos.

Sobre los apoyos sociales, la Jefa de Ejecutivo mencionó que se sigue trabajando para que el próximo año todos los estudiantes de primarias públicas tengan beca. Sobre el rol de la mujer en la vida pública destacó la importancia del trabajo en la sociedad y en el núcleo familiar, pues, las amas de casa son muy importantes, pese, a que los tiempos están cambiando.

