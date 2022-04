México está en periodo interepidémico ante COVID-19: OPS; ve qué es

Durante las últimas 10 semanas, México registró una reducción continua en casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19, así como la cifra de casos activos históricamente más baja desde el inicio de la pandemia, por lo que está en un periodo interepidémico, que se refiere a un lapso con niveles bajos de contagios, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por ello, pidió a la población mexicana tener una atención especial en las medidas contra el coronavirus, en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.

“México se encuentra en un periodo interepidémico; sin embargo, se recomienda no relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país, el riesgo de reactivación de la pandemia no está descartado. Una atención especial se tendrá que prestar durante los periodos feriados de Semana Santa”.